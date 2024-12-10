ABD çip üretimi için Micron'a 6,2 milyar dolarlık fon sağladı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Micron Technology için 6,2 milyar dolara kadar fon sağlamayı kesinleştirdi.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Micron yatırımının gelişmiş bellek yarı iletken teknolojisinin geliştirilmesi ve üretiminin ABD kıyılarına getirilmesine yardımcı olacağını söyledi.

"Bu, yapay zeka konusunda liderliğimizi korumak ve ekonomik ve ulusal güvenliğimizi korumak için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD, yarı iletkenler konusunda Çin ve diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Son finansman, Biden'ın döneminde çıkarılan ve ABD yarı iletken endüstrisini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir yasa olan CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, Micron anlaşmasının şirketin New York'a 100 milyar dolar, Idaho'ya ise 25 milyar dolar yatırım yapma yönündeki 20 yıllık planını desteklediğini belirtti.

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Bakanlık, bunun yaklaşık 20.000 iş yaratacağını ve "ABD'nin gelişmiş bellek üretimindeki payının bugün yüzde 2'den azdan 2035'e kadar yaklaşık yüzde 10'a çıkmasına yardımcı olacağını" ekledi.

Ticaret Bakanlığı, New York ve Idaho'daki çabaların yanı sıra, Micron ile Virginia'daki tesisinin genişletilmesi ve modernizasyonu için önerilen 275 milyon dolara kadar finansman sağlayan bir ön anlaşma da imzaladı.

Micron Başkanı Sanjay Mehrotra yaptığı açıklamada, "ABD merkezli tek bellek üreticisi olarak Micron, ABD'ye öncü bellek üretimi getirme konusunda eşsiz bir konumdadır" dedi.