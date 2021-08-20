ABD, Çinli havayolu şirketlerine yolcu limiti uygulayacak | Ekonomi Haberleri

ABD, Çinli havayolu şirketlerinin bazılarına yüzde 40 yolcu limiti uygulayacak.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hükümetinin dört United Airlines uçuşuna yolcu sınırı getirmesinin ardından Çinli havayolu şirketlerinin bazı uçuşlarının yolcu kapasitesine dört hafta boyunca yüzde 40'a kadar limit uygulayacağını açıkladı.

Çin, San Francisco'dan Shanghai'ya seyahat eden beş yolcunun 21 Temmuz'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını iddia etmesinin ardından 6 Ağustos'ta United Airlines'a yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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ABD, dört Çinli havayolu şirketinin her birinin Çin-ABD uçuşlarında yolcu kapasitesini dört hafta boyunca yüzde 40'a kadar sınırlayacak. United Airlines, "Önemli bir piyasada eşitliğin sağlanması için (Ulaştırma Bakanlığı tarafından) atılan bu adımı görmekten memnunuz" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying dün yaptığı açıklamada ABD'nin Çinli havayolu şirketlerinin gelen uçuşlarına yolcu sınırı getirmesinin temeli olmadığını belirtti.

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