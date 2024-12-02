ABD Çin'in çip sektörünü hedef aldı! 140 şirkete yaptırım

Haberin Devamı

ABD yeni yaptırımlarını duyurarak Çin'in silah sistemleri ve yapay zekada kullanılan gelişmiş çipler üretme kabiliyetini hedef aldı. ABD yeni yaptırımlarını duyurarak Çin'in silah sistemleri ve yapay zekada kullanılan gelişmiş çipler üretme kabiliyetini hedef aldı.



AFP haberine göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, "ABD, teknolojimizin düşmanlarımız tarafından ulusal güvenliğimizi tehdit edecek şekilde kullanılmasını önlemek için önemli adımlar attı." dedi.

Sullivan, Washington'un müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte dünya lideri teknolojilerimizi ve bilgi birikimimizi proaktif ve agresif bir şekilde korumak için çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Son düzenlemeler arasında Çinli çip firmaları Piotech ve SiCarrier Technology'nin de aralarında bulunduğu 140 şirkete ihracatın kısıtlanması yer alıyor.



Ticaret Bakanlığı'na göre, bu durum çip üretim ekipmanları üreten Naura Technology Group'u da etkileyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın sanayi ve güvenlikten sorumlu müsteşarı Alan Estevez, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla sürekli görüşüyoruz, kontrollerimizi yeniden değerlendiriyoruz ve güncelliyoruz" dedi.



Son duyuruda ayrıca, iki düzineden fazla çip üretim ekipmanı ve yarı iletken geliştirme veya üretimine yönelik üç çeşit yazılım aracı üzerinde kontroller yer alıyor.