‹ Önceki Haber Tesla, Bitcoin ile araç satışını askıya aldı Tesla, Bitcoin ile araç satışını askıya aldı Sonraki Haber › Toyota 2021 kar beklentisini açıkladı Toyota 2021 kar beklentisini açıkladı

ABD bütçesi 226 milyar dolar açık verdi

13.05.2021 - 14:36 | Son Güncelleme :
ABD bütçesi 226 milyar dolar açık verdi | Ekonomi Haberleri

ABD federal hükümetinin bütçe açığı nisanda 226 milyar dolar oldu. Ülkede, 2021 mali yılının 7'nci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı 1,9 trilyon dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek olan 2021 mali yılının nisan ayında federal hükümetin bütçe açığı 226 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi bütçe açığının 220 milyar dolar olacağı yönündeydi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 738 milyar dolar açık vermişti. Böylece, nisan ayında kaydedilen bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,4 azaldı.

Bu dönemde bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,2 azalarak 664,8 milyar dolara gerilerken, bütçe gelirleri yüzde 81,6 artışla 439,2 milyar dolar çıktı.

7 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,9 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Ülkede, 2021 mali yılının yedinci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,4 artarak 1,9 trilyon dolara çıktı. Bütçe açığı geçen yılın aynı döneminde 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 7 ayındaki bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artarak 4,1 trilyon dolara yükselirken, bütçe gelirleri yüzde 16,1'lik artışla 2,1 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5119 Değişim: 1,10%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5125
Açılış: 8,4194
10,2692 Değişim: 0,93%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
498,84 Değişim: 1,49%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 500,16
Açılış: 491,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.