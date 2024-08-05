ABD borsalarında deprem devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Dow Jones endeksi yüzde 2.88, S&P 500 yüzde 4.18, Nasdaq ise yüzde 5.96 düştü.

ABD'de büyük bankaların hisselerinde düşüş yaşandı ve JPMorgan yüzde 3,8, Morgan Stanley yüzde 4, BofA yüzde 5,9 kayıpla işleme başladı.

ABD'de Microsoft hisseleri yüzde 4,6, Alphabet yüzde 6, Tesla yüzde 12, Meta Platform yüzde 6,8 ve Amazon yüzde 8,3 düştü.

ABD ekonomisinin resesyona girmesi ihtimalinin artması piyasalarda olumsuz hava estirmeye devam ediyor. Dünya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken ABD borsalarında açılışta dev şirketlerin hisseleri çakıldı.

Küresel piyasalardaki sarsıntı ABD piyasalarında da etkili olmaya başladı. Milyarlarca dolarlık kayıplar ortaya çıktı.

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