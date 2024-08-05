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ABD borsalarında deprem devam ediyor

05.08.2024 - 17:32 | Son Güncelleme :
ABD borsalarında deprem devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalardaki sarsıntı ABD piyasalarında da etkili olmaya başladı. Milyarlarca dolarlık kayıplar ortaya çıktı.

ABD ekonomisinin resesyona girmesi ihtimalinin artması piyasalarda olumsuz hava estirmeye devam ediyor. Dünya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken ABD borsalarında açılışta dev şirketlerin hisseleri çakıldı.

ABD'de Microsoft hisseleri yüzde 4,6, Alphabet yüzde 6, Tesla yüzde 12, Meta Platform yüzde 6,8 ve Amazon yüzde 8,3 düştü.

ABD'de büyük bankaların hisselerinde düşüş yaşandı ve JPMorgan yüzde 3,8, Morgan Stanley yüzde 4, BofA yüzde 5,9 kayıpla işleme başladı.

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Dow Jones endeksi yüzde 2.88, S&P 500 yüzde 4.18, Nasdaq ise yüzde 5.96 düştü.


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