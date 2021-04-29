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ABD beklentilerin üzerinde büyüdü

29.04.2021 - 17:49
ABD beklentilerin üzerinde büyüdü | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,4 arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl kaydettiği küçülmenin ardından bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme gösteren ABD ekonomisinin bu dönemde yüzde 6,1 büyümesi öngörülüyordu.

KOVİD-19 NEDENİYLE GEÇEN YIL YÜZDE 3,5 DARALMIŞTI

Ülke ekonomisi, 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,3 büyürken, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle 2020 yılı genelinde yüzde 3,5 küçülmüştü.

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Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınına karşı süren hükümet destekleri, ilk çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları ve ihracattaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,5 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 2,3'lük artış kaydetti. Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 2,4 artması bekleniyordu.


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