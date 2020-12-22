‹ Önceki Haber "Kısa sürede imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz" "Kısa sürede imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz" Sonraki Haber › IMF'den 'Euro Bölgesi' açıklaması IMF'den 'Euro Bölgesi' açıklaması

ABD beklentilerin üzerinde büyüdü

22.12.2020 - 16:43 | Son Güncelleme :
ABD beklentilerin üzerinde büyüdü | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 33,4 büyüdü. Beklenti ABD ekonomisinin yüzde 33,1 büyümesi yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 33,4 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasa beklentisi verinin güncellenmeyeceği yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü veriler ile kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 33,1 büyüdüğü kaydedilmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yaşanan tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise yüzde 31,4 küçülmüştü.

##$HABER_1467199$##

Salgın nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi, işletmelerin yeniden açılması ve sağlanan destekler, üçüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal ve yerel hükümet harcamalarndaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise kişisel tüketim harcamaları ve sabit yatırımlarda yaşanan artış belirleyici oldu. Söz konusu
dönemde, kişisel tüketim harcamaları yüzde 41 arttı. Kişisel tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte yüzde 33,2'lik düşüş göstermişti.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,7 seviyesinde tutulurken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e güncellendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.405 Değişim: 1,48% Hacim : 28.243 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.392 22.12.2020 Yüksek 1.411
Açılış: 1.394
7,6375 Değişim: -0,05%
Düşük 7,6145 22.12.2020 Yüksek 7,6747
Açılış: 7,6412
9,3029 Değişim: -0,52%
Düşük 9,2942 22.12.2020 Yüksek 9,3845
Açılış: 9,3513
457,79 Değişim: -0,68%
Düşük 457,03 22.12.2020 Yüksek 463,60
Açılış: 460,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.