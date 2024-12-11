Ukrayna'ya 20 milyar dolar yeni kredi

Haberin Devamı

ABD, G7'nin 50 milyar dolarlık destek paketi kapsamında, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi verdiğini duyurdu.

Söz konusu para, G7'nin gelişmiş ekonomileri tarafından Ekim ayında imzalanan ve Kiev'in Rusya'ya karşı mücadelesine yardımcı olmayı amaçlayan 50 milyar dolarlık yeni kredi paketinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Göreve gelecek olan Trump, Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından Ukrayna'ya verilen mali desteğin düzeyini sorgulayarak, hafta sonu Kiev'e yapılan yardımı "muhtemelen" azaltacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Rusya'nın elindeki duran varlıklardan elde edilen beklenmedik gelirlerle ödenen bu fonlar, Ukrayna'ya, ülkesini sebepsiz yere bir saldırganlık savaşına karşı savunurken kritik bir destek sağlayacak." dedi.

Haberin Devamı

Yellen, G7'nin kredilerinin Ukrayna'nın acil servisleri, hastaneleri ve cesur direnişinin diğer temellerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Salı günü yaptığı açıklamada, dağıtımdan dolayı derinden minnettar olduğunu belirterek, bunu güçlü bir adalet eylemi olarak nitelendirdi.

Ayrı bir açıklamada, desteğin "Ukrayna'nın savunmasını güçlendirecek ve egemenliğimizi ve halkımızı sebepsiz saldırılara karşı korumaya yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.

AB, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın 235 milyar dolarlık fonu dondurmuş durumda. Bunun yaklaşık yüzde 90'ı Belçika merkezli uluslararası mevduat kuruluşu Euroclear tarafından tutuluyor.

AB, dondurulmuş Rus varlıkları ile desteklenen yaklaşık 19 milyar dolarlık kredi taahhüdünde bulunurken, Birleşik Krallık, Kanada ve Japonya da katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Ukrayna'ya sağlanan 50 milyar dolarlık kredi, G7 ülkelerinden 2022'den bu yana sağlanan diğer desteklere ek olarak geliyor.

Bunların arasında Washington'dan gelen yaklaşık 60 milyar dolarlık askeri yardım ve AB ve üye ülkelerinden gelen yaklaşık 120 milyar avro (yaklaşık 127 milyar dolar) destek de yer alıyor.