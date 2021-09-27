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ABD 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını oylayacak

27.09.2021 - 10:45
ABD 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını oylayacak | Ekonomi Haberleri

ABD Temsilciler Meclisi, 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını perşembe günü oylayacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 1 trilyon dolarlık altyapı harcama tasarısının perşembe günü oylanacağını ve tasarının kabul edileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Pelosi'nin bu hafta Temsilciler Meclisi'nden geçmesini umduğu yol, köprü, havalimanı ve okul inşaatlarını kapsayan paket üzerindeki görüşmeler bugün başlayacak. Paket Senato'dan 10 Ağustos tarihinde geçmişti.

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Pelosi dün yaptığı açıklamada 3.5 trilyon dolar büyüklüğündeki sosyal harcamaları ve iklim tasarısını da içeren diğer paketin küçültülebileceğini kaydetti.

İkinci tasarının gündeme gelmesi için bir tarih belirlemediğini dile getiren Pelosi hala müzakere aşamasında olduğunu belirtti. Pelosi "Şu anda bu tarihi tasarıda yapılacak değişiklikler üzerinde Senato ve Beyaz Saray ile birlikte çalışıyoruz" dedi.


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