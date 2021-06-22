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AB ilave Moderna aşısı alacak

22.06.2021 - 16:40
AB ilave Moderna aşısı alacak | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, Moderna firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan ilave 150 milyon doz daha alacak.

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Moderna ile şubat ayında yapılan ikinci aşı alım sözleşmesi çerçevesinde ilave doz alımını sağlayacak opsiyonun etkinleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, opsiyon gereği Moderna'nın AB üyesi ülkelere 2022 yılında 150 milyon doz ilave aşı sağlayacağı kaydedildi. Öte yandan, AB, aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari sır olduğu gerekçesiyle paylaşmıyor.

AB, Moderna firması ile kasım ayında 160 milyon doz alım sağlayacak ilk sözleşmeyi, şubat ayında da opsiyonu ile birlikte toplam 300 milyon dozluk ikinci sözleşmeyi yapmıştı.

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AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmeleri bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar, AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.


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