AB Çinli elektrikli otomobillere yeni vergiler getiriyor! Almanya'yı 'ticaret savaşı' korkusu sardı

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Avrupa Komisyonu, Pekin'in otomobil üreticilerine yönelik devlet yardımının adil olmadığı sonucuna varan bir soruşturmanın ardından Haziran ayında ek vergileri geçici olarak onayladı.

Çin, mevcut yüzde 10'luk vergilere ek olarak yüzde 35,3'e varan yeni gümrük vergilerinin bir ticaret savaşını tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Brüksel yönetimi, bu hamle ile Avrupalı ​​otomobil üreticilerini korumayı amaçladığını söylüyor. Otomotiv sektörü Avrupa Birliği genelinde yaklaşık 14 milyon kişiye iş imkânı sağlıyor ancak Çin'deki gibi büyük devlet sübvansiyonlarından yararlanmıyor.

Kanada ve ABD son aylarda Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 100 oranında çok daha yüksek gümrük vergileri uyguladı.

AB'nin gümrük vergileri, bloğun 27 üye ülkesinin temsilcileri tarafından Cuma sabahı yapılması beklenen oylamada onaylanması halinde 31 Ekim'den itibaren beş yıl süreyle kesinleşecek.

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BİRLİK İKİYE BÖLÜNDÜ! ÇİN'DE ÜRETİM YAPAN ALMANYA KARŞI ÇIKIYOR

AB diplomatları AFP'ye, Almanya'nın yanı sıra İspanya, Slovakya ve Macaristan'ın oylamaya karşı çıktığını ancak gümrük vergilerinin onaylanmasının beklendiğini söyledi.

AB kurallarına göre, komisyonun ek tarifeleri durdurması için blok nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden en az 15 ülkenin karşı oy kullanması gerekiyor.

Fransa, İtalya ve Polonya'nın yanı sıra Baltık ülkelerinin de vergileri desteklemesi bekleniyor.

Engelleyici bir çoğunluk olmadığı takdirde komisyon, Tesla gibi yabancı gruplar tarafından Çin'de üretilen ve yüzde 7,8 oranında vergi uygulanan araçları da kapsayabilecek.

Gümrük vergileri Fransa ile Almanya'yı karşı karşıya getirirken, Paris yönetimi bu vergilerin AB otomobil üreticilerinin Çinli üreticilere karşı rekabet koşullarını eşitlemek için gerekli olduğunu savunuyor.

Ancak güçlü otomotiv sanayisiyle tanınan ve BMW, Volkswagen ve Mercedes gibi önemli üreticilerinin Çin'e yoğun yatırım yaptığı Almanya, AB'nin gümrük vergileriyle kendisine zarar verme riski taşıdığını belirterek, Pekin ile müzakerelerin devam etmesi çağrısında bulundu.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez geçen ay Madrid'in ilk baştaki desteğine rağmen geri adım atarak Brüksel'den kararı yeniden değerlendirmesini istedi.

Macaristan da muhalefetini açıkça dile getirirken, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto bu hafta Budapeşte'nin tehlikeli bir teklife karşı oy kullanacağını söyledi.

Pekin, tarifelere karşı sert bir şekilde misillemede bulunacağı tehdidinde bulundu ve Çin'e ithal edilen Avrupa gıda ürünlerine karşı soruşturma başlattı.

Çin ile AB arasındaki ticaret gerginliği sadece elektrikli otomobillerle sınırlı değil. Brüksel'in başlattığı soruşturmalar arasında Çin'in güneş panelleri ve rüzgar türbinlerine yönelik sübvansiyonları da yer alıyor.

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Temmuz ayından itibaren elektrikli araçlar için azami ek tarife oranı, AB'nin ilgili taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından yüzde 38'den yüzde 35,3'e düşürüldü.