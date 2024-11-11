9 bin kişiyi işten çıkarma kararı

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Nissan bu kapsamda 9 bin kişiyi işten çıkaracağını, Mitsubishi Motors’taki hisselerinin bir kısmını satacağını ve küresel üretim kapasitesini 5’te 1’i oranında azaltacağını açıkladı. Şirket yıllık faaliyet kârı tahminini de yüzde 70 oranında düşürerek 975 milyon dolar seviyesine kadar indirdi. Nissan CEO’su Makoto Uchida, “Bu dönüşüm önlemleri şirketin küçüldüğü anlamına gelmiyor. Nissan, daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandırırken, aynı zamanda iş ortamındaki değişikliklere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek için yönetimi yeniden şekillendirecek” ifadesini kullandı. Şirketin küresel satışları, mali yılın ilk yarısında yüzde 3.8 düşerek 1.59 milyon adete geriledi.