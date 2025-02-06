77 ülkeden turizmci İstanbul’da buluştu

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Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, fuara bu yıl 77 ülkeden 600’ü aşkın tur operatörünün katıldığını belirtti. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da, 2024 itibarıyla iki yıllık süreçte turizme 1 milyar dolarlık kaynak aktarmayı taahhüt ettiklerini anımsatarak, “Bunu 150 milyon dolar aştık” dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise sektörün OVP hedeflerine adım adım ilerlediğini belirterek, “2025’te 64 milyar, 2026’da 69 milyar, 2027’de 74 milyar dolar turizm geliri hedeflerimiz var” diye konuştu.