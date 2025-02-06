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77 ülkeden turizmci İstanbul’da buluştu

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#TÜYAP#Türkiye İş Bankası#OVP
77 ülkeden turizmci İstanbul’da buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 04:00

28’nci EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 5 Şubat’ta TÜYAP’ta kapılarını açtı.

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Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, fuara bu yıl 77 ülkeden 600’ü aşkın tur operatörünün katıldığını belirtti. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da, 2024 itibarıyla iki yıllık süreçte turizme 1 milyar dolarlık kaynak aktarmayı taahhüt ettiklerini anımsatarak, “Bunu 150 milyon dolar aştık” dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise sektörün OVP hedeflerine adım adım ilerlediğini belirterek, “2025’te 64 milyar, 2026’da 69 milyar, 2027’de 74 milyar dolar turizm geliri hedeflerimiz var” diye konuştu.

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#TÜYAP#Türkiye İş Bankası#OVP

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