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70 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı

30.08.2021 - 09:16
70 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında yeniden yapılandırılan borç tutarı kayıtlara 3.5 milyar lira olarak geçti. Bununla birlikte 2019 yılından itibaren yeniden yapılandırılan borç tutarı 70 milyar liraya dayandı. Mayıs ayında 14.3 milyar, haziran ayında ise 10.6 milyar liralık borç yapılandırılmıştı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; reel sektörün bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde temmuz ayında 3.5 milyar liralık borç daha yapılandırıldı. 3.5 milyar liralık borç İstanbul’a bulunan 3 firmaya ait. Böylece 2019 yılının ekim ayından itibaren yapılandırılan tutar da 69.8 milyar lirayı buldu.

2019’DA BAŞLAMIŞTI

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu olan şirketler için 2018 yılında yönetmelikle yeniden yapılandırma düzenlemesi getirildi. Düzenleme yeterli olmayınca 2019 yılında yasal düzenlemeye gidildi. Geçen temmuz ayında bankalara yapılandırma imkanı veren düzenleme iki yıl daha uzatıldı. Ayrıca tanım değişikliğine gidildi. Küçük ölçekli işletmeler için uygulanan sınır 25 milyon liradan, 100 milyon liraya çıkarıldı. Küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların büyük ölçekli kapsamına alınması öngörüldü. Tanım değişiklikleri 16 Temmuz tarihinde yapıldı.

Bankalar Birliği de temmuz ayına ilişkin yeniden yapılandırma tutarlarını duyurdu.

3 FİRMADAN OLUŞUYOR

Büyük ölçekli firmaların kredi yapılandırılmasında mayıs ve haziran ayında hızlı bir artış olmuştu. Mayısta 14.3 milyar, haziranda 10.6 milyar lira yapılandırılmıştı. Tanım değişikliklerin devreye alındığı temmuz ayında ise yapılandırılan kredi 3 milyar 502 milyon lirada kaldı. 3 milyar 352 milyon liralık tutar taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründe 2 firmaya, 150 milyon liralık borç da inşaat sektöründeki bir firmaya ait borçlardan oluştu.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YAPILANDIRMA

Bankalar Birliği verilerine göre, küçük ölçekli firmalarda ise temmuz ayında İstanbul’da bir firmanın 10 milyon liralık kredi borcu yapılandırıldı. İstanbul’daki bu firma inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

VERGİ VE PRİM BORÇLARINDA SÜRE 1 AY UZATILMIŞTI

Vatandaşları yakından ilgilendiren borç yapılandırmalarında ise geçtiğimiz günlerde süre uzatımı yapılmıştı. Yayımlanan karara göre borç yapılandırmasına ilişkin kanunda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi bir ay ertelendi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı. 30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.


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