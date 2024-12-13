‘7.7 milyar dolar finansman sağladık’

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Şimşek, “Uluslararası kuruluşlarla artan işbirliğimiz sayesinde bu yıl sağladığımız uygun koşullu finansman 7.7 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası tarafından bu ay onaylanan 1.2 milyar dolarlık kaynağı ulaştırma ve sağlık altyapımızı güçlendirmek ve tarım sektörünün dayanıklılığını artırmak için kullanacağız. Böylece Dünya Bankası’ndan sağlanan finansman 5 milyar dolara ulaşarak, bir yıl içinde temin ettiğimiz en yüksek miktar oldu. Türkiye uluslararası kuruluşlardan kalkınma odaklı projelerde kullanılmak üzere en çok finansman sağlayan ülkeler arasında” ifadelerini kullandı.

Söz konusu finansmanın kullanılacağı projelere ilişkin de bilgi veren Bakan Şimşek, uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında yaklaşık 660 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını, Sağlık Bakanlığı’nın uygulayacağı yaklaşık 250 milyon dolarlık Halk Sağlığı Hizmetlerinin Acil Durumlara Hazırlığının Artırılması Projesi’nin de gerçekleştirileceğini dile getirdi.

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CARİ AÇIKTA YÜZDE 1 HEDEFİ

Bakan Şimşek, yine X hesabından cari açıkla ilgili yaptığı değerlendirmede ise ekimde yıllık cari açığın Mayıs 2023’e göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7.7 milyar dolara gerilediğini vurguladı ve şunları kaydetti: “Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.”

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ AYDA CARİ FAZLA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024’te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi. Ekim ayıyla birlikte aylık cari fazla serisi beşinci aya yükseldi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 3 milyar 542 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 48 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 20 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024’te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi. Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.