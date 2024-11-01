65 milyon dolarlık satın alma hamlesi

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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret’in paylarının tamamına sahip olan Kayhan Ertuğrul Makina ile Terramak’ın paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak sözleşme imzalandı. Sözleşme uyarınca; toplam devir bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve TL cinsinden peşin olarak ödenmek üzere, 57.5 milyon dolar olarak kabul edilen şirketlerin toplam değeri ile 8.05 milyon dolar tutarındaki kombine net nakit toplamları esas alınarak 65.6 milyon dolar olarak belirlendi. Açıklamada söz konusu bedelin kapanış tarihi bazlı hazırlanacak finansal tablolardaki net nakit ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmeye tâbi olduğu, kapanışa kadar döviz kurunda yüzde 10 ilâ yüzde 30 oranında bir artış olması halinde şirket değerleri toplamının, artış oranının yüzde 10 üzerinde kalan kısmının yarısı oranında azaltılacağı belirtildi. Kapanışın Rekabet Kurulu izni sebebiyle 3 aydan uzun sürmesi halinde, belirtilen oranların yüzde 15 ile yüzde 35 olarak uygulanacağı belirtildi.