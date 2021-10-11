6.5 milyar dolarlık ihracat hedefi | Ekonomi Haberleri

Madencilik sektörü, eylül ayında 584.3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yaşanan değer artışı yüzde 39.1 oldu. Maden sektörü, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 4.38 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektörün, geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı artış oranı ise yüzde 47.96 olarak gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Muhtemelen bu artış trendi devam ederse biz yılı belki 6-6.5 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız” dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Türkiye topraklarında dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80’ini, ayrıca 650 çeşit mermer ile 150 farklı doğal taş da bulunuyor. Metalik cevherlerde yılın ilk 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76’lık artışla 1.63 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Böylece ihraç edilen madenler sıralamasında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 24.6’lık artışla 941 milyon dolar getiren işlenmiş doğal taşlar, üçüncü sırada ise yüzde 32.1’lik artışla 794.2 milyon dolar sağlayan endüstriyel mineraller ihracatı geldi. Bu madenleri, yüzde 35.8’lik ihracat artışıyla 622.4 milyon dolar getiren blok doğal taşlar ve yüzde 121.7’lik ihracat artışıyla 217.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen ferro alyajlar takip etti. İhracatta Çin pazarı liderliğini korudu. Çin’e yapılan ihracat, geçen yılın ilk 9 ayında 890 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 45.2 artışla 1 milyar 292 milyon doları aştı. Türkiye’nin ihracatında Çin’i ABD takip etti. ABD’ye ihracat, bu yıl yüzde 54.4 artarak 419 milyon dolar seviyesine çıktı. Üçüncü sıradaysa İspanya yer alırken, bu ülke pazarına yapılan ihracat ise geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 38.42 artarak 210 milyon doların üzerine çıktı.

REKOR BEKLENTİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Madende ihracatımız ilk 9 ayda 4.38 milyar dolara ulaştı ki bu, geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda 48’lik artış demektir. Muhtemelen bu artış trendi devam ederse biz yılı belki 6-6.5 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız. Burada da en büyük pazarlarımızdan birisi Asya. Çin burada en öncü pazarlarımızdan birisi ama dünyanın hemen her yerine birçok maden ürünü ihraç edebiliyoruz” dedi.

Bakan Dönmez, bor ürünün de dünyanın birçok ülkesine satıldığını belirterek, “Yüzde 60-62’ler seviyesinde dünyada pazar lideriyiz. Bu sene belki de bor ihracatında Eti Maden bir rekor kıracak, onun beklentisi içerisindeyiz. Madenciliğe şöyle de bakmak gerekiyor: Bugün günlük yaşamımızda kullandığımız birçok malzemenin ham maddesini üreten, sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üreten bir sektör. Madencilikte üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline sahip bir sektör. Doğrudan 138 bin insanımızı istihdam ediyoruz, dolaylı olarak baktığınızda bunun en az 4-5 katı olduğunu söyleyebiliriz” bilgisini verdi.

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