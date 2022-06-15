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‘6 Turcorn’umuz var’

15.06.2022 - 08:26
‘6 Turcorn’umuz var’ | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-ticaret sektöründe 2 yıl öncesine kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen Türkiye’den tek girişim olmadığına dikkat çekerek, “Bugün 6 Unicorn, bizim tabirimizle 6 Turcorn’umuz var. Türk e-ticaret şirketleri, uluslararası alanda Türkiye’deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini başarıyla temsil etmektedir” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; e-ticaret alanında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili sektör temsilcileriyle Beştepe’de buluşan Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Katılımcı yaklaşımımız ile doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reformları paydaşlarla fikir birliği içinde, birer birer hayata geçiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaret, COVID-19 salgınıyla birlikte rekor seviyelere ulaşmıştır. Günümüzde e-ticaret pazar yerleri, önemli bir satış kanalı haline gelmiştir. 2021 yılında dünyada perakende e-ticaret satışları 5 trilyon dolara yaklaşmıştır. Bu rakamın 2025 yılına gelindiğinde 7 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde e-ticaret hacmi, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 381.5 milyar liraya ulaşmıştır.

E-TİCARET TEMSİL EDİYOR

E-ticaret hacmi en çok artan sektörler; konaklama, gıda ve süpermarket, seyahat, taşımacılık, depolama ve havayolları sektörüdür. 2 yıl öncesine kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen Türkiye’den tek bir girişim yokken bugün 6 Unicorn, bizim tabirimizle 6 Turcorn’umuz var. Üstelik bunlardan 3’ü e-ticaret ve yine birisi e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırma araçları sunan bir yazılım şirketidir. Türk e-ticaret şirketleri, uluslararası alanda Türkiye’deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini başarıyla temsil etmektedir. E-ticaret alanında Avrupa’daki Unicorn şirketler listesinde 4. sırada yer alan ve yine SimilarWeb’in tüm dünyada en çok ziyaret edilen alışveriş siteleri listesinde ilk 20’de yer bulan şirketlerimiz mevcuttur. Dijital dönüşümün etkisiyle Web 3.0 teknolojilerinde e-ticaret adımlarının atıldığı günümüzde hızla dönüşen bu alana uygun mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. Tüm dünyada kamu otoriteleri, e-ticaret alanında uygun piyasa düzenleme rejiminin tesisi için reformlar yapmaktadır. Ülkemizde de e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi ve e-ticaret pazar yerlerindeki satıcı haklarının güvence altına alınması için hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme rotamıza rekabetçi, dengeli ve istikrarlı e-ticaret ekosistemimiz ile yürüyeceğiz.”


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