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6 ilde YEKA GES kazananları belli oldu

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#Alparslan Bayraktar#Bakan Bayraktar#Antalya
6 ilde YEKA GES kazananları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 04:00

Güneş enerjisi santrallarına tahsis edilen altı Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) için yarışmalar düzenlendi. 67 şirketten toplamda 146 başvurunun yapıldığı yarışmalarda, toplam 800 megavat kapasiteli alanların tahsisi gerçekleşti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım ve yılda 1.5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz, yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu” dedi.

Bakan Bayraktar, bu yatırımların gerçekleşmesiyle birlikte yılda 300 milyon metreküp doğalgaz ithalatının önleneceğini, 20 yıllık alım süreci düşünüldüğünde bunun parasal karşılığının 3 milyar dolar olduğunu vurguladı.

YOĞUN REKABETLE GEÇTİ

YEKA GES-2024’te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya’da bulunan toplam 800 MWe gücündeki bağlantı kapasitesi, yapılan yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.25 dolar/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

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Bayraktar, altı yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolarlık bedelle ihalelerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

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#Alparslan Bayraktar#Bakan Bayraktar#Antalya

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