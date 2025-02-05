6 ilde YEKA GES kazananları belli oldu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım ve yılda 1.5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz, yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu” dedi.

Bakan Bayraktar, bu yatırımların gerçekleşmesiyle birlikte yılda 300 milyon metreküp doğalgaz ithalatının önleneceğini, 20 yıllık alım süreci düşünüldüğünde bunun parasal karşılığının 3 milyar dolar olduğunu vurguladı.

YOĞUN REKABETLE GEÇTİ

YEKA GES-2024’te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya’da bulunan toplam 800 MWe gücündeki bağlantı kapasitesi, yapılan yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.25 dolar/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

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Bayraktar, altı yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolarlık bedelle ihalelerin gerçekleştirildiğini kaydetti.