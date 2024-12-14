6 araca 1 soket düşüyor... ‘Şarj ağında Avrupa’dan iyiyiz’

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Elektrikli araç sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Yılmaz, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansını sonlandırdıklarını kaydederek, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti almasını sağlamak için sahada inceleme ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Yılmaz, elektrikli araç sayısının son iki yılda 6 binden 154 bine, şarj soket sayısının da 3 binlerden 26 bine ulaşmış durumda olduğunu belirterek şöyle devam etti:

AB ORTALAMASI 13

“Bu kadar kısa sürede bu olağanüstü bir gelişme. Ayrıca elektrikli araç başına düşen soket gücü ve hızlı (DC) soket sayısı açısından Avrupa birincisiyiz. Şarj ağımızın 3’te birini DC hızlı soketler oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarımızın daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor. Toplam soket sayısına baktığımızda da ülkemizde yaklaşık her 6 elektrikli araca bir şarj soketi düşüyor, AB ortalaması ise 13. Daha da önemlisi elektrikli araçlarımızın tamamen yenilenebilir enerji ile şarj edilebilmesini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Tüm şarj istasyonlarımızın yaklaşık yarısı ‘Yeşil şarj istasyonu’, şarj için tükettiğimiz elektriğin dörtte üçü yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. 2053 net sıfır emisyon hedefimize uyumlu şekilde ulaştırma sektörünün dönüşümüne katkı sağlıyoruz”

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2030’DA 1.3 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

Yılmaz, 2030’da elektrikli araç sayısının 1.3 milyon, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035’te ise elektrikli araç sayısının 3.3 milyon, şarj noktası sayısının 273 bin düzeyinde olmasını öngördüklerini kaydetti. Önlisans başvuru süreciyle ilgili iddialara ilişkin ise Yılmaz, “Başvurular sırasıyla alınıyor” dedi. Yılmaz, sektörden habersiz önlisans verilemeyeceğini, internet sitelerinde bilgilerin yer aldığını kaydetti.

30 ŞİRKETİN LİSANSI SONLANDIRILDI

2022 yılında Resmi Gazete’de yar alan “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” ile Türkiye’de şarj istasyonu kurabilmek için gereken şartlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmişti. EPDK Başkanı Yılmaz, yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansını sonlandırdıklarını kaydederek, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti almasını sağlamak için sahada denetimleri sürdürdüklerini söyledi.