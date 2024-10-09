6,7 milyar dolarlık anlaşma ile Rio Tinto dünyanın en büyük üçüncü lityum tedarikçisi oldu

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İngiliz-Avustralyalı madencilik devi Rio Tinto, lityum kimyasalları üreticisi Arcadium'u satın almak için yaklaşık 6,7 milyar ABD doları tutarında bir anlaşma imzaladı. Böylece şirket pil sektöründeki önemli bir oyuncuyu bünyesine katmış oldu.

AFP'ye göre anlaşma, bu yıl kurulan Arcadium'u hisse başına 5,85 dolar olarak değerlendiriyor. Bu da piyasa ortalamasının yaklaşık yüzde 40 üzerinde bir prim anlamına geliyor.

Anlaşma, Rio Tinto'ya lityum pillerin üretimi için ihtiyaç duyulan çok daha fazla kimyasala erişim imkanı sağlıyor. Düzenleyici onayın verilmesi halinde Rio Tinto dünyanın üçüncü büyük lityum tedarikçisi olacak.

Avustralya, hibrit ve elektrikli araç pilleri, dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde kullanılan lityumun dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda.