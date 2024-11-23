‘5G’ye rahat erişim için taksit limiti kaldırılmalı’

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuya ilişkin açıklamasında, “Önümüzdeki beş yılda hedefimiz, 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G’nin yenilikçi dünyasına taşımak. Gelecek dönemlerde odak noktalarımızdan biri olan 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin 5G’ye geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 12 bin TL olan taksit limitinin 5G’li cihazlarda kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KARTSIZ TAKSİT İMKÂNI

“Müşterilerimiz, diledikleri 5G destekli cihazı, dilediği ödeme yöntemiyle kolayca satın alabilecek ve ülkemize 5G geldiğinde son teknolojiden faydalanabilecek” diyen Bakiler, 5G’nin getirdiği hız ve verimlilikle, müşterileri geleceğin bağlantı teknolojisine birlikte hazırladıklarını söyledi. Bakiler; hedeflerinin, müşterilerin mevcut bütçeleriyle yeni nesil teknolojileri destekleyen ürünlere erişebilmesini sağlamak olduğunu anlattı. Şirket tarafından verilen bilgiye göre, Vodafone FLEX ile müşteriler, akıllı robot süpürge, airfryer gibi birçok teknolojik ürünü alışveriş kredisiyle kolayca satın alabiliyor. Kredi kartı gerektirmeden 36 aya varan taksit imkânı sağlayan bu ödeme yöntemi, 110 Vodafone bayiinde aktif olarak kullanılıyor.