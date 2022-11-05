5.4 milyar dolarlık maden ihracatı | Ekonomi Haberleri

Türkiye madencilik sektörünün 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatı yüzde 12.07 artışla 5.4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke Çin, ABD ve Bulgaristan oldu. 10 aylık dönemde ürün grubu bazında metalik cevherler ihracatı yüzde 4.07 artışla ilk sırada yer aldı. Metalik cevherler ihracatı 1.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ürün grubu bazında ikinci sırada doğal taşlar yer aldı. Doğal taş ihracatındaki artış ocak-ekim döneminde yüzde 1.65 oldu ve 1.7 milyar doları aştı. Aynı dönemde endüstriyel minerallerdeki artış yüzde 28.16 olurken, ihracat miktarı 1.1 milyar dolara ulaştı.

30 MİLYAR $’LIK POTANSİYEL

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Batal, “Yıl sonunda toplam ihracatımızın geçen yılı geçmesini bekliyoruz. Türkiye’nin maden sektörü ihracatında potansiyelinin yıllık en az 30 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede ihracatımızı 30 milyar dolar seviyelerine çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sektör paydaşlarımızı daha ileri seviyelere taşımak en büyük hedeflerimiz arasında. Bu yüzden alım heyetleri düzenliyor, yurtdışındaki fuarlara güçlü katılım sağlıyoruz. Türk maden sektörünün kaliteli ürünlerini dünyanın dört bir tarafına taşımak istiyoruz” diye konuştu.

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