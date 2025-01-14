5 yılda 2 milyar dolar yatırım hedefliyor

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Şirketin hedefleri ve yatırımlarıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yapan Marangoz, “RES ve GES’lerle büyümeyi planlıyoruz. Enerjideki bu uzmanlığımızı yurtdışına taşımayı ve global ölçekte yatırımlar hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Suriye’deki gelişmelerle ilgili de planları olduğunu belirten Marangoz, “Gelişmeler inşaat ile başlayacak ve arkasından enerjinin gireceğini düşünüyoruz. Bu yüzden gelişmeleri dikkatli izliyoruz. Oradaki yapının oturmasını bekliyoruz ve doğru zamanı anlamaya çalışıyoruz. Suriye’deki en büyük ihtiyaç elektrik üretim tarafında olacak. Üretimde en hızlı çözüm gaz santralleri ve arkasından güneş ve türevleri gelecek. Yenilenebilir ve termiğin beraber gelişeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber elektrik altyapısında ciddi iş olacak. Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar da odağımızda yer alıyor” diye konuştu.

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İLK VE EN BÜYÜK HİBRİT YÜZER GES

Portföyünün tamamı yüzde 100 yenilenebilir enerjiden oluştuğunu belirten Marangoz, “Aydem Yenilenebilir Enerji ile öncelikli hedefimiz hem RES hem de GES tarafında kurulu güç kapasitemizi artırmak. 2025 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planladığımız 36 MW’lık Uşak RES kapasite artış projemiz ile mevcut 1.180 MW’lık kurulu gücümüzü 1.216 MW seviyesine yükselteceğiz. 2026-2027 yıllarında devreye almayı planladığımız projelerle 622 MW’lık ilave kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasite artışına ulaşacağız” dedi. Hibrit GES yatırımları kapsamında Türkiye’de özel sektörün ilk ve en büyük hibrit yüzer GES’ini yapacaklarını belirten Marangoz, “Bunun 46 MW’lık kısmı Denizli’deki Adıgüzel HES’e entegre edilecek. 2027 yılında bu entegrasyonu tamamlayacağız. 46 MW’lık Adıgüzel hibrit yüzer GES’in hayata geçirilmesi, sektör için de yenilikçi bir yatırım olacak. 2027 yılı sonunda toplam 1.838 MW’lık kurulu güç ve 500 MWh’lik depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.