  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 5 otomotiv devinden sözlü savunma
‹ Önceki Haber Gram altın fiyatı yükselişte! 19 Ocak çeyrek altın fiyatları Gram altın fiyatı yükselişte! 19 Ocak çeyrek altın fiyatları Sonraki Haber › Trendyol'dan halka arz planı Trendyol'dan halka arz planı

5 otomotiv devinden sözlü savunma

19.01.2022 - 14:02
5 otomotiv devinden sözlü savunma | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak başlatılan soruşturmada, sözlü savunma aşaması başladı.

Rekabet Kurulu, 5'lik grup olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurumu tarafından Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında tarafların avukatları ve soruşturma heyetinin katılımı ile başladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, toplantı başında yaptığı konuşmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren orijinal parça üreticileri Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen’in 4045 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı. Küle, BMW’nin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiklerini de dile getirdi.

Soruşturma heyeti ise otomotiv sektöründe faaliyet gösteren orijinal parça üreticileri Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen’in binek minibüsler dahil binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açıldığını anımsattı. Soruşturma heyeti, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında radar hız kontrol sistemlerine yönelik anlaşmanın 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu, üstü açılabilir araçlara, benzin partikül filtrelerine ve seçici katalitik azaltma sistemlerine yönelik anlaşmaların 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırılık teşkil ettiğine kanaat getirdi. Soruşturma heyeti, söz konusu anlaşmaların Kanun’un 2. maddesi kapsamında Türkiye piyasalarına “doğrudan, önemli ve makul olarak öngörülebilir/amaçlanmış” kriterlerini birlikte sağlayan bir etki doğurmadığı kanaatine vardı.

Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin açılış konuşması ve soruşturma heyetinin beyanlarının ardından tarafların avukatlarının savunmaları ile devam etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 20.01.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
13,5245 Değişim: 0,74%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,3604 Değişim: 0,77%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
800,02 Değişim: 0,53%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 800,57
Açılış: 795,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.