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5 milyar dolarlık ticaret hedefi

24.07.2021 - 12:31 | Son Güncelleme :
5 milyar dolarlık ticaret hedefi | Ekonomi Haberleri

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu belirterek, “İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi.

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, geçen yıl Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 889 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

EKONOMİK DESTEK

COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında Pakistan hükümetinin 1.2 trilyon rupilik destek paketi açıkladığını aktaran Özdemir, “Pakistan, 220 milyonluk genç nüfusuyla Asya’daki merkezi konumuyla Türkiye ile derin köklere sahip iyi ilişkileriyle altyapı, enerji gibi birçok sektörde sunduğu fırsatlarla ülkemiz iş insanları açısından öne çıkan bir coğrafya. Pakistan ekonomisi halen büyük ölçüde tarıma dayalı ve tarım sektörü, Dünya Bankası verilerine göre Pakistan GSYİH’sinin yüzde 22.9’unu oluşturuyor. Sanayinin payı ise yüzde 17.9 seviyesinde ve bu alanda başı tekstil ve gıda ürünleri çekiyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Pakistan’ın toplam ithalatındaki payının 2019 yılında yüzde 0.8 gerçekleştiğini anımsatarak, “Bu derin ilişkilerimize bakınca oldukça düşük bir düzey. Pakistan’ın toplam ithalatının yüzde 10.5’u gıda sektörü kaynaklıdır. 2018 yılında toplam değeri 22.1 milyar dolar olan Pakistan tarım ürünleri piyasasının 2023 yılında 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir” dedi.

TÜRK FİRMALARI

Özdemir, iş insanlarımız açısından Pakistan pazarında gıda içecek sektörü ve ilgili teknolojiler açısından fırsatlar olabileceğini dile getirerek, “Pakistan’ın gerçekleştirdiği makine ithalatında Türk firmalarımızın payının daha fazla olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ekonomistler tarafından, Pakistan’ın 2018 yılında 26.7 milyar dolarlık büyüklüğe sahip inşaat sektörünün 2023 yılında 34.9 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünü kaydeden Özdemir, “Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki altyapı, baraj, yol ve inşaat projelerinde Türk firmalarının daha aktif olarak yer alması gerekiyor. Bugüne kadar, Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarımız Pakistan’da 3.4 milyar dolar değerinde olan 68 projede yer aldı” dedi. Özdemir, enerji ve savunma sanayi alanında da önemli işbirlikleri yapabileceğini dile getirdi.


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