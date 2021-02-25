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460 milyon liralık dönüşüm projesi

25.02.2021 - 16:53
460 milyon liralık dönüşüm projesi | Ekonomi Haberleri

İstanbul Beşiktaş’ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün binasının yer aldığı arsada yeni bir konut projesi inşa edilecek.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; geçen yıl ekim ayında Emlak Konut GYO’nun gerçekleştirdiği ihalede en yüksek teklifi veren firma anlaşma imzalamayınca ihale ikinci en yüksek teklifi veren Fuzul İnşaat’a kaldı. Şirket, Balmumcu’da yer alan 3 bin 357 metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirilecek projenin inşaatına bu yıl içinde başlanacak. Konumu ile öne çıkan arsa için 26 inşaat firmanın yarıştığını söyleyen Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, “ Satış toplam geliri olarak 461 milyon taahhüt ettik. Bunun yüzde 50’sini inşaat yapım süresince arsa sahibi olan Emlak Konut GYO’ya ödeyeceğiz. Beklentimiz ise gelirin 600 milyon liraya kadar çıkması” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü binası 2019’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Akbal, Barbaros Bulvarı’na cepheli bu arsada yaklaşık 200 konut inşa edeceklerini belirtti.

ORTAKÖY İHALESİ

Öte yandan Emlak Konut GYO, İstanbul Beşiktaş Ortaköy bölgesindeki 28 bin metrekarelik konut, ticaret ve turizm imarlı arsası için de gelir paylaşım modeliyle ihaleye çıkacak. İlk oturumu 5 Mart 2021 günü gerçekleştirilecek olan ihaleye katılımın yüksek olması bekleniyor.


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