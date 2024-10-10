400 milyon dolarlık Eurobond ihracı

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Yapılan açıklamaya göre, Gdz Elektrik Dağıtım’ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vade ile yıllık yüzde 9 faiz oranına sahip. Gdz Elektrik, ihraçtan elde edilen geliri işletme sermayesi ihtiyaçları, yatırım harcamaları (CAPEX) ve mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi için kullanacağını açıkladı.

Ekonomiye katkı

400 milyon dolar değerindeki ihracın, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e duydukları güvenin göstergesi olduğunu söyleyen Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, şunları dile getirdi: “Ülkemize yurtdışından önemli bir kaynak getirmiş olacağız ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Bu işlem aynı zamanda, grubumuzun da ikinci Eurobond ihracı olacak. 750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracımızla Türkiye’de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci işlemle Eurobound ihraç büyüklüğümüz, tamamı yabancı kaynaklı olmak üzere 1 milyar 150 milyon dolara ulaştı.”