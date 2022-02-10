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4 temel girdiye ‘yüksek destek’

10.02.2022 - 09:39
4 temel girdiye ‘yüksek destek’ | Ekonomi Haberleri

Tarıma yönelik destek ve yardım anlayışının değiştirilmesi gündemde. Yıllardan beri uygulanan sistem yerine daha işlevsel bir destek uygulaması ve program yapılması için çalışma başlatıldı. Tarımdaki gübre, ilaç, yem ve mazot gibi dört temel girdiye yüksek destek verilmesi, diğer desteklerin ise gözden geçirilmesi planlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; tarımsal üretimde üreticilerin yaşadıkları sorunların çözümü yolunda, yıllardan beri uygulanan sistem yerine daha işlevsel bir destek uygulaması ve program yapılması için çalışma başlatıldı. İktidar partisindeki toplantılarda gündeme gelen öneriler, hem Tarım Bakanlığı hem de Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yeni yönetimi tarafından ele alınacak. Proje, tarımdaki gübre, ilaç, yem ve mazot gibi dört temel girdiye yüksek destek verilmesi, diğer fayda sağlamayan desteklerin gözden geçirilmesi üzerine kuruluyor.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’de bir süreden beri devam eden milletvekili toplantılarının ağırlığını, tarımsal üretim, hayvancılık, girdi fiyatları ve üreticilerin ekimden vazgeçmesi gibi konular oluşturdu. Bunun üzerine, konunun uzmanı olan AK Parti kurmaylarıyla yapılan toplantıda, tarıma yönelik destek ve yardım anlayışının değiştirilmesi gerektiği gündeme geldi. Verilen bilgiye göre, tarım destekleri ve çiftçi borçlarına ilişkin sorunun çözülmesi için farklı modeller tartışılıyor. Tarım kredilerinin ve desteklerin 4 ana girdi üzerinden yapılması, gübre, ilaç, yem ve mazot olarak belirlenen bu dört girdiye yüksek destekler sağlanıp, diğer işlevsiz desteklere son verilmesi tartışılıyor. Bu desteklerin, bu girdilerin maliyetlerinin yüzde 50 gibi yüksek oranda karşılanması gibi değerlendirmeler yapılıyor.

TKK SİL BAŞTAN

Ayrıca TKK’lerin daha işlevsel kullanılması, bu alanın yeniden dizayn edilmesi de toplantılarda ele alındı. TKK’lerin yeniden yapılandırılması, çiftçiye destek mekanizmasında daha fazla rol üstlenmesi, bu alanı organize eden bir yapıya dönüştürülmesi gibi önerileri ele alındı. Bu konuda çalışma başlatılmasına, seçim bölgelerinden gelen milletvekillerinin talepleri etkili oldu. Çiftçilerin özellikle gübre fiyatları nedeniyle kış ekimlerini yapmadıklarını, bunun da tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini saptamaları yapıldı. Gübre ve mazotun yanında hayvan yemleri ile ilgili de belli destekler yapılması gerektiğine ilişkin talepler iletildi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Toplantılarda, gübre desteğinin yapılamaması halinde çiftçinin ilkbaharda da ekim yapmaması ya da tarlasına gübre atamamasının olumsuz sonuçlara yol açabileceği dile getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ilgili bakanlık ve kurumlara gübre başta olmak üzere çiftçinin sorunlarının hızla çözülmesi, girdi maliyetlerinin indirilmesi talimatı verdiği, yeni çalışmaların da bundan sonra başladığı belirtiliyor.


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