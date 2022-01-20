4 milyar liralık konut yolda | Ekonomi Haberleri

Konuta talebi gören geliştiriciler, yeni yılda yeni projeler için kolları sıvadı. Bu firmalardan biri de yarım asra yakın tecrübesi olan Sinpaş GYO oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Finans Merkezi’ne komşu konumu ile öne çıkan ‘Koru Aura’ projesinde satışlara başlayan firma, konutları pandemi sonrası değişen taleplere göre tasarladı. Bu yıl 4 milyar lira satış değerine sahip 4 projeye başlayacaklarını açıklayan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, “2.2 milyar lira hasılat beklediğimiz Sinpaş Aura ilk adım oldu” dedi.

YENİ NORMAL

Pandemi sürecinin hem ekonomiyi hem de sosyal hayatlarımızı önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çeken Seba Gacemer projeleri hakkında şu bilgileri verdi: “Çalışma koşullarımızdan yaşam alanlarımıza kadar önceliklerimiz ve iş yapış biçimlerimiz değişti. Bu büyük değişimden en fazla etkilenen sektör ise kuşkusuz gayrimenkul oldu. Biz de bu doğrultuda, Sinpaş GYO olarak hazırladığımız yeni projelerimizi, pandemi sonrası yaşam alışkanlıklarına, yeni normalin ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere göre şekillendirdik. Koru Aura projesi, artık daha çok vakit geçirdiğimiz ev yaşamımızda istendiğinde home ofis, istendiğinde e-okul ortamlarını kişiye özel yaşam alanlarıyla sunan özel bir proje.”

GENİŞ BALKON VE KORU

Ümraniye’de hayata geçen Koru Aura’da, 530 konut yer alacağını belirten Gacemer, ön satış döneminden 420 milyon lira hasılata ulaştıklarını söyledi. Koru alanı ve yürüyüş parkurunun yanında geniş teraslar, balkonlar ve bahçeler ile öne çıkan projede teslimlerin 2024 yılında yapılması planlanıyor. Konut fiyatları ise 3 milyon liradan başlıyor.

‘ÜRETİM İHTİYACIN GERİSİNDE KALDI’

BAŞARILI bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ise “Tüm zorluklarına rağmen hedeflerimizi büyük ölçüde tutturarak yılı kapattık. Yeni yıla daha umutlu bakıyoruz. Grup olarak bu yıl 7 projede satışlara başlayacağız” diye konuştu. Her yıl yaklaşık 750-800 bin konuta ihtiyaç varken son yıllarda üretimin bunun gerisinde olduğunu belirten Ahmet Çelik, “Stoklar büyük ölçüde eridi. Artan maliyetler ise yeni konutta fiyatlara yansıyor. Alım için bekleyenler önümüzdeki dönemde pişman olacak. Kısa dönemde farklı yatırımlar cazip görünse de, en kârlı yatırım aracı gayrimenkul” ifadelerini kullandı.

‘KONUT ALANLAR DÖVİZDEN ÇOK KAZANDI’

GAYRİMENKULÜN dövize yatırımdan daha kazançlı olduğunu belirten Gacemer, “Örnek verecek olursak; Queen Bomonti, satışa çıkış tarihi olan 15 Ocak 2016’dan sonra geçen beş yılda metrekare fiyatında yüzde 211.4 değer kazandı. Aynı beş yıllık dönemde dolardaki artış yüzde 171.2 . Diğer projemiz Metrolife’ın satışa çıkış tarihi ise 6 Mayıs 2017. O günden bu yana geçen beş yılda projemizin metrekare fiyatı artış oranı yüzde 492.1 oldu. Aynı dönemdeki dolar getirisi yüzde 279.5’de kaldı. Projelerimizden ev alanlar dolara karşı dahi yüzde 40 ile yüzde 212 aralığında daha kârlı” şeklinde konuştu.

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