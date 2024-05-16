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4 aylık bütçe açığı 691.3 milyar oldu

16.05.2024 - 09:37 | Son Güncelleme :
4 aylık bütçe açığı 691.3 milyar oldu | Ekonomi Haberleri

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe giderleri nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93.2 oranında artışla 773.6 milyar lira oldu.

ANKARA

Faiz dışı harcamalar yüzde 80.2 oranında artışla 659.6 milyar lira olurken, personel giderleri yüzde 138.3 artışla 209.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı harcamaların en büyük kalemi olan cari transferler de nisanda yüzde 77.5 artışla 310.1 milyar lira oldu. Nisan ayında faiz giderleri ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 230.5 oranında artışla 114 milyar liraya ulaştı.

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VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 109 ARTTI

Nisan ayında vergi gelirleri yüzde 109.6 artarak 487.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Nisan ayında en fazla artış gösteren vergi banka ve sigorta muameleleri vergisi oldu. BSMV’den elde edilen gelir bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 213 oranında artışla 27.8 milyar lira oldu. Yurtiçi mallar üzerinden alınan dahilde alınan KDV gelirleri de yüzde 150.7 oranında artışla 72.2 milyar lira oldu. Yılın ilk dört ayında bütçe giderleri yüzde 102.3 oranında artışla 2.9 trilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 110.1 oranında artışla 2.2 trilyon lira olurken, bütçe açığı da 691.3 milyar lira oldu.


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