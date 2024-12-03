383 milyon dolarlık tazminat

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Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “20 Eylül 2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile Gürcistan’daki Namakhvani Cascade HES Projesiyle ilgili sözleşmenin şirketimizin iştiraki ENKA Renewables LLC firması tarafından feshedildiğini bildirmiştik. Feshe ilişkin devam eden uluslararası tahkim süreci tamamlanmış ve iştirakimizin sözleşmeyi haklı feshettiğine karar verilerek Gürcistan hükümetinin faizleriyle birlikte iştirakimize yaklaşık 383.2 milyon ABD Doları tazminat ödemesine karar verilmiştir. Bahsi geçen tazminat tutarı tahsil edildiğinde özel durum açıklaması ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.”