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353 binden fazla emekli indirimli seyahat etti

18.07.2024 - 11:01 | Son Güncelleme :
353 binden fazla emekli indirimli seyahat etti | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 353 binden fazla emeklinin demiryolu, şehirlerarası otobüsler ve havayolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı, bölgesel ve anahat tren biletlerinde yüzde 10 emekli indiriminden faydalanan vatandaşların sayısının 98 bin 200’e ulaştığını belirterek, şehirlerarası otobüs kullanarak seyahat eden 250 bini aşkın emeklinin ise yüzde 20 indirimden yararlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, havayolun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, emeklilerin refah düzeyini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yaklaşık 16 milyona ulaşan emekli nüfusunun fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden yaşamlarına destek olmak amacıyla ulaştırma modlarında indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirterek, bu uygulamaların büyük ilgi gördüğünü ve 353 binden fazla emeklinin demiryolu, şehirlerarası otobüsler ve havayolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandığını açıkladı.

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98 BİN 200 EMEKLİ TRENLERDE UYGULANAN İNDİRİM İMKANINDAN YARARLANDI

Ekonomik ve konforlu ulaşımın en temel ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, emekliler için 1 Nisan’da yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını belirtti. Uraloğlu, trenlerde 60 - 64 yaş yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığını da anımsatarak, “Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 98 bin 200 kişi yararlandı.” ifadelerini kullandı. Yaz mevsimi nedeniyle seyahat hareketliliğinin arttığına da dikkati çeken Uraloğlu, yaşa bakılmaksızın emeklilere sağlanan yüzde 10 indirim uygulamasından bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 58 bin 674, bölgesel trenlerde 22 bin 921, anahat trenlerinde ise 16 bin 605 kişinin yararlandığının bilgisini verdi.

250 BİNDEN FAZLA EMEKLİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLE İNDİRİMLİ SEYAHAT ETTİ

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Bakan Uraloğlu, otobüs ile şehirlerarası seyahat eden emekliler için de bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim imkanı tanıdıklarını kaydederek, “Düzenlememizin hayata geçtiği 31 Mayıs tarihinden beri toplam biletli yolcu sayısı 13 milyonu aştı. Bu dönemde 250 binden fazla emeklimiz ise bu indirimlerden yararlandı. Otobüsler, 314 milyon 548 bin 449 kilometre ile dünyanın çevresini 7 bin 848 kez turlayacak kadar yol kat etti.” şeklinde konuştu.

5 BİN 145 EMEKLİ THY İLE SEYAHAT ETTİ

Türkiye Yüzyılı’nın mimarı emekliler için havayolu ulaşımında da kolaylıklar sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Türk Havayolları ile seyahat eden emekli ve 60 yaş üstü yolcularımız için yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulamamız devam ediyor. Ocak 2024’ten bu yana bu haktan yararlanan emeklilerimizin sayısı 5 bin 145’e ulaştı.” dedi.

8 BİN 173 EMEKLİ 10 BİN 642 ADET KARGO GÖNDERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Emeklilere öncelik ve ayrıcalık tanıyan bir diğer çalışmayı PTT eliyle hayata geçirdiklerini de hatırlatan Bakan Uraloğlu, “10 Haziran tarihinde emeklilerimizin kargo gönderiminden faydalanmaları için yüzde 20’lik bir indirim kampanyası başlatmıştık. Bugün itibariyle 8 bin 173 vatandaşımız 10 bin 642 adet kargo gönderiminde bulunarak kampanyadan faydalandı. Sosyal destek hizmetleri ile refah düzeyini artırıcı düzenlemelerimizle emeklilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, kampanyadan en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Balıkesir’de yaşayan emekli vatandaşların faydalandığının detayını da verdi.


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