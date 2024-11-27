33 MW kapasiteli güneş enerjisi yatırımı için anlaşma

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Anlaşma kapsamında, Beypi A.Ş.’nin Arçelik güneş panelleri kullanarak gerçekleştireceği 33 MW kapasiteli güneş enerjisi yatırımının Yapı Kredi Leasing’in finansman desteğiyle hayata geçirileceği duyuruldu. Proje ile yıllık milyonlarca kWh temiz enerji üretimi ve binlerce ağaca eşdeğer karbon salımının önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Yapı Kredi Leasing ile hayata geçirilen bu iş birliğinin Türkiye’de güneş enerjisinin yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama misyonlarına büyük bir destek sunduğunu belirtti:

“Şirketimizin ‘Dünya’ya Saygılı, Dünya’da Saygın’ vizyonu doğrultusunda, müşterilerimizin sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak yatırımlar yapmalarını teşvik etmek en önemli hedeflerimizden biri. Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde Türkiye genelinde daha fazla yatırımcıyı güneş enerjisiyle buluşturma amacımızı bir adım daha ileri taşıyoruz.”

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Yenilenebilir enerji finansmanında sahip oldukları tecrübeye paralel şekilde uzmanlıklarının da yüksek olduğunu ifade eden Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun ise şunları söyledi:

“İklim krizini, insanlığı tehdit eden en büyük risklerden biri olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir dünya için yeşil enerji finansmanına odaklanıyor ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına önemli adımlar atılmasını teşvik ediyoruz. Son olarak Koç Topluluğu sinerjisini yansıtacak şekilde Arçelik ile birlikte hayata geçirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde dünyamız ve gelecek nesiller için doğa dostu yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”