241 milyar TL vergi gelirinden vazgeçildi | Ekonomi Haberleri

Ek bütçe yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılında 154.2 milyar lira, 2022 yılında da 241.3 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçildiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; bu yılın başında gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin maliyeti ise 30 milyar lira oldu. Mesken ve tarımsal sulama gruplarına elektrik tesliminde KDV indiriminin yüzde 18’den 8’e düşürülmesi nedeniyle 11 milyar liralık bir vergi kaybı oluştu. Temizlik maddeleri ile bebek bezi gibi ürünlerde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi 7 milyar liralık vergi kaybı oluşturdu. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranının yüzde 8 olarak belirlenmesi, 1.2 milyar vergi kaybına neden oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki stopaj oranının sıfır olarak uygulanması nedeniyle 10.5 milyar liradan vazgeçildiği belirtildi. Mevduat stopaj indiriminin uzatılması nedeniyle 13.7 milyar lira, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stopaj oranının yüzde 10’dan sıfıra indirilmesi nedeniyle 1.5 milyar lira, temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranının yüzde 15’ten 10’a düşürülmesi nedeniyle 5 milyar lira, kurumlar vergisi oranının 1 puan düşürülmesi nedeniyle vazgeçilen veri geliri 3.3 milyar lira olarak açıklandı. Kurumlar vergisinde dövizden TL’ye geçişte değerleme farklarının istisna edilmesinin ise bütçeye etkisi 17.8 milyar lira olarak hesaplandı.

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