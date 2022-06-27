  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 241 milyar TL vergi gelirinden vazgeçildi
‹ Önceki Haber Rusya temerrüde düştü Rusya temerrüde düştü Sonraki Haber › Musk: Devasa para yakıyoruz Musk: Devasa para yakıyoruz

241 milyar TL vergi gelirinden vazgeçildi

27.06.2022 - 08:35
241 milyar TL vergi gelirinden vazgeçildi | Ekonomi Haberleri

Ek bütçe yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılında 154.2 milyar lira, 2022 yılında da 241.3 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçildiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; bu yılın başında gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin maliyeti ise 30 milyar lira oldu. Mesken ve tarımsal sulama gruplarına elektrik tesliminde KDV indiriminin yüzde 18’den 8’e düşürülmesi nedeniyle 11 milyar liralık bir vergi kaybı oluştu. Temizlik maddeleri ile bebek bezi gibi ürünlerde KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi 7 milyar liralık vergi kaybı oluşturdu. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranının yüzde 8 olarak belirlenmesi, 1.2 milyar vergi kaybına neden oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki stopaj oranının sıfır olarak uygulanması nedeniyle 10.5 milyar liradan vazgeçildiği belirtildi. Mevduat stopaj indiriminin uzatılması nedeniyle 13.7 milyar lira, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stopaj oranının yüzde 10’dan sıfıra indirilmesi nedeniyle 1.5 milyar lira, temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranının yüzde 15’ten 10’a düşürülmesi nedeniyle 5 milyar lira, kurumlar vergisi oranının 1 puan düşürülmesi nedeniyle vazgeçilen veri geliri 3.3 milyar lira olarak açıklandı. Kurumlar vergisinde dövizden TL’ye geçişte değerleme farklarının istisna edilmesinin ise bütçeye etkisi 17.8 milyar lira olarak hesaplandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.535 Değişim: -0,76% Hacim : 17.862 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.540
Açılış: 2.539
16,5413 Değişim: -2,03%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,4888 Değişim: -1,90%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
986,80 Değişim: -0,53%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.