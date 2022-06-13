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‘239 milyar TL vergi gelirinden vazgeçiyoruz’

13.06.2022 - 08:25
‘239 milyar TL vergi gelirinden vazgeçiyoruz’ | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep’te Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından organize edilen 2. Türk Arap İş Zirvesi’nin gala yemeğinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Nebati, “2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz” diyerek, GES ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; konuşmasında 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en büyük performansını yakaladığını, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 7.3 reel büyüme kaydettiklerini söyleyen Nebati, ekonomideki büyümenin istihdam artışını da beraberinde getirdiğini belirterek, “Bugün enflasyon dünyanın ortak sorunu. Enflasyon ile mücadele bugün bizim için birinci öncelik. Türkiye avantajları sayesinde güçlü büyüme performansı gösterdi. Küresel ekonomiyi sert bir şekilde vuran salgında da bu gerçek değişmedi. Her çeyrekte olduğu gibi dengeli büyümeyi devam ettiriyoruz. 2022 nisan ayı itibarıyla ülkemizde 30.4 milyon istihdama ulaştık. İstihdam da güçlü büyümeye eşlik etti” diye konuştu.

DAR GELİRLİYE DESTEK

Geçen yıl 225 milyar dolar olan ihracatın 2022 yılı mayıs ayında 242 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Bakan Nebati, bankacılık sektörünün de kriz ve şoklara rağmen büyümeye devam ettiğini dile getirdi. “Güçlü kamu maliye dengesi bizim için tavizsiz bir alan olmaya devam ediyor” diyen Nureddin Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlık olarak politikamız üretim, ihracat ve istihdamı arttırmak. Bu çerçevede işletmelerin finansa erişimini kolaylaştırıyoruz. Selektif kredi politikamızla da uyumlu olacak şekilde hazine destekli KGF paketlerini uygulamaya koymaya devam ediyoruz. İhracatçılara ve turizm girişimcilerine uygun faizli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Paketin büyüklüğü yaklaşık 150 milyar lira. 2 yıla kadar geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi vereceğiz. Kredilerin maliyeti yıllık yüzde 9’lara kadar inebiliyor. Tüketici kredilerinde de dar gelirli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. 50 bin liraya kadar ki ihtiyaç kredilerde azaltmaya gitmedik. Dar gelirli vatandaşlarımıza farklı şekillerde de destek vermeye devam edeceğiz.”

GES’TE YILLIK GETİRİ YÜZDE 23.04 OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep’te yaptığı konuşmada GES hakkında, ”20 Aralık’tan bu yana uygulamakta olduğumuz KKM’ye ilaveten GES’in ihraç edileceğini açıkladık. GES’ler bireysel yatırımcılara yönelik. 15 Haziran’dan itibaren talep toplanacak. Yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. GES’lere konu olan KİT’lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak. GES’lerin getirileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan paya endeksli olacak” dedi.


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