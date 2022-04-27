2030’da tüm tedarik zinciri ‘yeşil’ olacak | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak ve desteklemek için küresel tedarik zinciriyle birlikte çalışmaya devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bugün şirketin önde gelen üretim iş ortaklarından 213’ü, 25 ülkede tüm Apple üretimlerini yenilenebilir elektrik kullanarak gerçekleştireceğini taahhüt etti. Duyurulan yeni taahhütlerle birlikte Apple’ın 2030’da tüm tedarik zincirini karbon nötr duruma getirme hedefine yönelik ilerleme hız kazanacak.

Apple, 2020 yılından beri küresel operasyonlarını karbon nötr olarak yürütüyor. “Tüm dünyada üretim iş ortaklarımızın çoğunun, daha fazla yenilenebilir enerji üreterek iklim krizini önlemek için yürüttüğümüz önemli çalışmalara katılmasından gurur duyuyoruz” diyen Apple Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, sözlerine şöyle devam etti: “Temiz enerji hem işimiz hem gezegenimiz için faydalı. Yenilenebilir kaynaklara geçiş yaparken öğrendiklerimizi paylaşarak daha yeşil bir geleceğe ulaşmaya yardımcı oluyoruz.” 213 üretim ortağının temiz enerji taahhütlerine ek olarak, Apple dünya genelinde yenilenebilir projelere doğrudan yatırım yapıyor.

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Bunlar arasında, Çin’de ve Japonya’da üretime yönelik faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların bir kısmını kapsayan yaklaşık 500 megawatt ölçekli güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji projeleri yer alıyor.

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