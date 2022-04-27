  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • 2030’da tüm tedarik zinciri ‘yeşil’ olacak
‹ Önceki Haber ‘Güneş’i halka açtı 9.5 kat talep topladı ‘Güneş’i halka açtı 9.5 kat talep topladı Sonraki Haber › ‘Yenilenebilir’ hız kesmiyor ‘Yenilenebilir’ hız kesmiyor

2030’da tüm tedarik zinciri ‘yeşil’ olacak

27.04.2022 - 10:12 | Son Güncelleme :
2030’da tüm tedarik zinciri ‘yeşil’ olacak | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak ve desteklemek için küresel tedarik zinciriyle birlikte çalışmaya devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bugün şirketin önde gelen üretim iş ortaklarından 213’ü, 25 ülkede tüm Apple üretimlerini yenilenebilir elektrik kullanarak gerçekleştireceğini taahhüt etti. Duyurulan yeni taahhütlerle birlikte Apple’ın 2030’da tüm tedarik zincirini karbon nötr duruma getirme hedefine yönelik ilerleme hız kazanacak.

Apple, 2020 yılından beri küresel operasyonlarını karbon nötr olarak yürütüyor. “Tüm dünyada üretim iş ortaklarımızın çoğunun, daha fazla yenilenebilir enerji üreterek iklim krizini önlemek için yürüttüğümüz önemli çalışmalara katılmasından gurur duyuyoruz” diyen Apple Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, sözlerine şöyle devam etti: “Temiz enerji hem işimiz hem gezegenimiz için faydalı. Yenilenebilir kaynaklara geçiş yaparken öğrendiklerimizi paylaşarak daha yeşil bir geleceğe ulaşmaya yardımcı oluyoruz.” 213 üretim ortağının temiz enerji taahhütlerine ek olarak, Apple dünya genelinde yenilenebilir projelere doğrudan yatırım yapıyor.

##$HABER_1473722$##

Bunlar arasında, Çin’de ve Japonya’da üretime yönelik faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların bir kısmını kapsayan yaklaşık 500 megawatt ölçekli güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji projeleri yer alıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,37% Hacim : 40.688 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.399 27.04.2022 Yüksek 2.454
Açılış: 2.423
14,8121 Değişim: 0,09%
Düşük 14,7775 27.04.2022 Yüksek 14,8399
Açılış: 14,7986
15,6502 Değişim: -0,61%
Düşük 15,5991 27.04.2022 Yüksek 15,7886
Açılış: 15,7466
900,61 Değişim: -0,63%
Düşük 896,70 27.04.2022 Yüksek 908,94
Açılış: 906,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.