2025 yılı Vergi Takvimi yayımlandı

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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mükelleflerimizin; vergi türlerine göre beyan ve ödeme süreleri, bildirimlerin verilme süreleri ile elektronik defter beratlarının yüklenme süreleri gibi vergisel yükümlülüklerini takip edebilmesi amacıyla hazırlanan “2025 Yılı Vergi Takvimi” Başkanlığımız internet sayfasında pdf formatında ve aylık dönemler olarak kullanıma sunulmuştur. " denildi.

2025 Yılı Vergi Takvimindeki süreler, resmi tatil günleri ve mali tatil dikkate alınarak hazırlandı.