‘2025 keşifler yılı olacak’

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İlk bağlantısını günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığı Şırnak Gabar’daki ekiplerle gerçekleştiren Bayraktar, Gabar’daki üretimin günlük 100 bin varile çıkmasını beklediğini ifade etti. Bayraktar, kar yağmur demeden görevini yerine getiren çalışanları tebrik etti ve 2025’te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü inşaatına başlayacaklarını anlattı.

ORUÇ REİS’E BAĞLANDI

Somali deniz sahasında sismik çalışma yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ne de bağlanan Bayraktar, TPAO’nun yurtdışında da denizlerde arama kabiliyeti kazandığının altını çizerek, “Şu anda deniz yetki alanında bulunduğunuz Somali için çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Dolayısıyla o insanlar için de aslında umut oluyorsunuz. Bu anlamda yaptığınız görev hakikaten çok kutsal, çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) Kütahya Tavşanlı’daki Garp Linyitleri İşletmesi’ne de bağlanan Bayraktar, “Türkiye’nin kömür üretimi ülkemizin enerji bağımsızlığında önemli. İnşallah üretimi arttırdığımız bir yıl olur” mesajını verdi.

KEBAN’A SURİYE MESAJI

Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki Keban Hidroelektrik Santrali (HES) ile gerçekleştirdiği video konferans bağlantısında ise şu ifadeleri kullandı: “EÜAŞ, önümüzdeki süreçte hemen yanı başımızdaki komşumuz Suriye’nin elektrik ihtiyacı için gerekli çalışmaları yapacak. EÜAŞ’ın önemli bir birikimi var. Bölgenin de bir istikrara kavuşması için hep birlikte gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı’mızdan aldığımız talimat ve işaret budur.”

Bakan Bayraktar Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) İstanbul’daki Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü ile yaptığı bağlantıda ise çalışanlara 2025’in TEİAŞ için önemli bir atılım yılı olacağını belirtti. Bayraktar, “Bir önemli göreviniz de komşumuz Suriye’nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapacağımız çalışmalar. Bu anlamda TEİAŞ’a uluslararası bir görev de düşmüş olacak” değerlendirmesinde bulundu.