  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ''2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz''
‹ Önceki Haber Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Getir'e yeni yatırım! Decacorn unvanını alan ilk şirket oldu Getir'e yeni yatırım! Decacorn unvanını alan ilk şirket oldu

''2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz''

17.03.2022 - 15:46
''2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz'' | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, ''Start-up’ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Girişimcilik ekosistemimiz tam bir fırsatlar dünyası. Kapımız Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık'' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Microsoft AR-GE Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış Bakan Varank'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft EMEA Başkanı Ralph Haupter’in katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşma gerçekleştiren Bakan Varank, ''Dünyada yaşanan tüm krizlere rağmen Türkiye yatırımlarla büyümeye devam ediyor. 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattık. G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden ülke olduk. Bir ülkenin refahı söz konusu olduğunda büyüme rakamlarında en önemli husus sanayinin payıdır. İmalat sanayinin büyümeye olan katkısıdır. Bu yüzden sanayi faaliyetlerindeki 16,6’lık artışı ülkemiz açısından oldukça değerli buluyorum’’ dedi.

Yüksek teknoloji ürünler üretmenin öneminden de bahseden Bakan Varank, ''Dikkatle takip ettiğimiz ihracatta orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payı söz konusu. Eğer dünyada ilk on ülke arasına girmek istiyorsak, öncelikli olarak orta ve yüksek teknolojili ürünlerde ivmelenmemiz gerekiyor. Bu payları yüzde 35’leden en az yüzde 50’lere taşımak zorundayız’’ diye konuştu.

Microsoft Ar-Ge Merkezi’nin ülkemizin inovasyon ekosistemine katkı sağlayacağını aktaran Bakan Varank, ''Microsoft 1993 yılından bu yana ülkemizde satış, destek, ürün geliştirme ve lokalizasyon gibi hizmetlerde bulunuyor. Yüzlerce istihdama ev sahipliği yaptı, hala devam ediyor. Ayrıca dünyanın her tarafından start-up’lara yatırım yapıyor. Microsoft, Türkiye’de kurulup, dünyaya açılan Citus Data şirketini geçtiğimiz yıllarda satın alarak veri uygulamalarında stratejik bir hamle yapmıştı. Bu satın alma sonrası, Citus Data ailesi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun mühendislerle genişledi. Microsoft’un bilhassa veri alandaki yenilikçi çalışmalarının sorumluluğunu işte bu mühendisler üstlenecek. Ar-Ge Merkezinde, yüksek performanslı PostgreSQL hizmeti sunmak için çalışmalar gerçekleştirilecek’’ diye konuştu.

’’2023’E KADAR 10 UNİCORN ÇIKARMA HEDEFİNE HIZLA İLERLİYORUZ’’

Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler olduğunu ifade eden Bakan Varank, ’’Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlere her gün yenileri ekleniyor. 2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz. Şu ana kadar 6 Türk girişim milyar dolarlık değerlemeyi geçen şirketler arasına girdi. Peak Games, Getir, Dream Games, Hepsiburada ve Trendyoldan sonra işte en son Insider da bu listeye adını yazdırdı. Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çeken 10’uncu ülke olduk’’ şeklinde konuştu.

’’KAPIMIZ TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN TÜM TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE HER ZAMAN AÇIK’’

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: ’’Start-up’ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Özellikle oyun sektörü bu noktada başat aktör olarak göze çarpıyor. Bütün bu söylediklerimi tek bir cümleyle özetlemem gerekirse; girişimcilik ekosistemimiz tam bir fırsatlar dünyası. Bu bağlamda Ar-Ge Merkezi ile birlikte ülkemize olan güvenini göstermiş olan Microsoft’un yeni yatırımlar yapması için şartlar elverişli. Tabi ben doğrudan Microsoft’a seslendim ama bizim kapımız Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık’’

’TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN YOLUNA DEVAM EDEN BİR TÜRKİYE VAR’

Ar-Ge’nin teknolojinin konuşulduğu ortamda karamsarlıktan olumsuzluktan bahsedenler olduğunu da vurgulayan Bakan Varank, ’’Tüm zorluklara rağmen tökezlemeden yoluna devam eden bir Türkiye var. Yaptıkları tek şey altı boş, cahilce yorumlarla zihinleri bulandırmak. Türkiye saygı duyulan bir ülke konumunda. Herhangi bir konuda ne söyleyecek diye adeta ağzının içine bakılan güçlü bir ülke. İşte bu gücün sürekli olarak Ar-Ge’yle, inovasyonla, sanayiyle, teknolojiyle tahkim edilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizin güçlü yarınları araştırma, geliştirme ve yenilikte gizli. Biz ülkemizin geleceğini yüksek teknolojide görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine, bilim ve teknolojideki atılımlarımızla ulaşacağımızı biliyoruz. Biz bu ülkeye güvenip yatırım yapan herkesle birlikte yolumuza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.134 Değişim: 2,14% Hacim : 33.249 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.104 17.03.2022 Yüksek 2.136
Açılış: 2.104
14,7249 Değişim: 0,75%
Düşük 14,5578 17.03.2022 Yüksek 14,8032
Açılış: 14,6155
16,3800 Değişim: 1,42%
Düşük 16,0709 17.03.2022 Yüksek 16,3980
Açılış: 16,1505
922,31 Değişim: 1,95%
Düşük 900,99 17.03.2022 Yüksek 926,16
Açılış: 904,69
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.