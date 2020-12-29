‹ Önceki Haber Altında 1903 dolar seviyesi yön belirleyecek Altında 1903 dolar seviyesi yön belirleyecek Sonraki Haber › Sasa Polyester'den yatırım kararı Sasa Polyester'den yatırım kararı

2021 emlak ve motorlu taşıtlar vergisi açıklandı

29.12.2020 - 11:33 | Son Güncelleme :
2021 emlak ve motorlu taşıtlar vergisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

2021 yılında emlak vergisine yüzde 4,55 artış uygulanacağı açıklanırken; MTV'de artış oranı yüzde 9,11 oldu. Böylelikle en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar yayınlandı.

Motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9,11 ve emlak vergisi için ise yüzde 4,55 oranında artış uygulanacak.

2021 MTV KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. İşte otomobil motor silindir hacmi, değeri ve yaşına göre taşıtların yıllık vergi tutarları:


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.453 Değişim: 0,94% Hacim : 25.164 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 1.436 29.12.2020 Yüksek 1.453
Açılış: 1.443
7,3508 Değişim: -1,18%
Düşük 7,3450 29.12.2020 Yüksek 7,4786
Açılış: 7,4382
9,0110 Değişim: -0,92%
Düşük 8,9988 29.12.2020 Yüksek 9,1540
Açılış: 9,0946
444,19 Değişim: -0,81%
Düşük 443,58 29.12.2020 Yüksek 451,65
Açılış: 447,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.