2021 emlak ve motorlu taşıtlar vergisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

2021 yılında emlak vergisine yüzde 4,55 artış uygulanacağı açıklanırken; MTV'de artış oranı yüzde 9,11 oldu. Böylelikle en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar yayınlandı.

Motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9,11 ve emlak vergisi için ise yüzde 4,55 oranında artış uygulanacak.

2021 MTV KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. İşte otomobil motor silindir hacmi, değeri ve yaşına göre taşıtların yıllık vergi tutarları:

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