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2021’de BES getirileri farklı olacak

25.12.2020 - 09:32 | Son Güncelleme :
2021’de BES getirileri farklı olacak | Ekonomi Haberleri

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Ertürk, 2021’de Türkiye ve dünya ekonomisinin, 2020 yılına kıyasla daha iyi bir performans göstereceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, emeklilik fonlarındaki getiriler nedeniyle BES’in hem geleceğe yönelik ihtiyaçlar için para biriktirmek hem de birikimleri iyi değerlendirmek için kullanılır hale geldiğini vurgulayarak, “BES fonlarındaki yüksek getiriden istifade etmek için sisteme gelenler var. BES fonlarının ortalama getirisi son bir yıllık dönemde enflasyonun bir hayli üzerinde gerçekleşti. Bazı fonların getiriler açıkçası yüzde 50’nin üzerine kadar çıktı” şeklinde konuştu.

DENGELİ FON

Yılmaz Ertürk, 2021 yılı getiri beklentileri hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “2021, öngörmediğimiz riskler olmazsa iktisadi açısından daha iyi geçecek. Dolayısıyla varlık fiyatlarında farklılaşmalar olabilir. Sabit getirili enstrümanların getirileri bu sıralar yükseldi. Merkez Bankası’nın son politika faizinde aldığı kararlardan sonra gerek mevduata gerek tahvil bono tarafında getiriler yükselmiş oldu. Bu açıdan bakıldığında sabit getirili enstrümanların 2021 yılında daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. İktisadi konjonktür büyümeden yana olacağından; şirketlerin performansına yansıyacaktır. Bu da hisse tarafına olumlu yansıyacaktır. Yabancı paraya endeksli enstrümanlarda ise örneğin, altın gibi ya da eurobondlar tarafında muhtemelen getiriler 2020 düzeyinde olmayabilir. 2021 yılında dengeli fon sepetlerinin iyi performans göstereceğini düşünüyorum. 2020 yılında altının, kamu dış borçlanma senetlerinin payı çok ciddi artmıştı. Şu andaki beklentiye bakıldığında 2021 yılında bunların ağırlıklarında bir miktar azalma olacak gibi görünüyor.”


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