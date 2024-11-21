2. el otomobil yeniden gözde... Ekimde 680 bin adetle son 17 ayın en yüksek satışı yapıldı

Haberin Devamı

SIFIR otomobilde fiyatların artması ikinci el otomobil pazarını yeniden canlandırdı. Temmuzda başlayan hareketlilik ekim ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı “Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2024” verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, ekim ayında devri yapılan ikinci el otomobil sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 51.54 oranında artarak 680 bin 849 adede ulaştı.

Ortaya çıkan sonuçlar, ekimin 2024 yılında en yüksek ikinci el otomobil devrinin yapıldığı ay olduğunu gösterirken; aynı zamanda son 17 ayın en yüksek satışına da bu dönemde ulaşılmış oldu. İkinci el otomobil satışları Mayıs 2023’ten bu yana aylık 680 bin adedin üzerine çıkmamıştı.

TOPLAM PAZARDA YÜZDE 39 ARTIŞ

Ocak-Ekim 2024 dönemini kapsayan 10 aylık dönemde ise devri yapılan ikinci el binek otomobil sayısı bir önceki yılın yüzde 2.70 altında kalarak 5 milyon 799 bin 788 adet olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Ekim ayında motosiklet, minibüs, kamyonet dahil tüm motorlu kara taşıtlarında yapılan toplam devir sayısı yüzde 39.14 artarak 1 milyon 6 bin 9 adede ulaştı. 10 ayın sonunda gerçekleşen toplam ikinci el araç devri ise yüzde 2.46 azalışla 8 milyon 785 bin 765 adet oldu. Ocak-Ekim 2023 döneminde devri yapılan araç sayısı 9 milyon 7 bin adet olarak gerçekleşmişti.

FİYATLAR NE KADAR ARTTI

Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında sene başından bu yana fiyatlar yaklaşık yüzde 20 artarken, ikinci el otomobilde fiyat artışı yüzde yaklaşık 12-13 seviyelerinde oldu. İkinci el otomobilde ekim ayında fiyatların yüzde 2.2 arttığını belirten VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında görülen yüzde 2.2’lik artış, üst üste üç aydır süren yükseliş trendini pekiştiriyor. Bu dinamik, tüketici talebinin son çeyrekte canlı kalmaya devam edeceği yönünde güçlü sinyaller veriyor” ifadelerini kullandı.

BU YIL 0 KM VE 2. ELDE 2023 YILI GEÇİLEBİLİR

Haberin Devamı

SON çeyrek itibarıyla hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç pazarının canlanması tahminleri de güncelledi. Öyle ki, kasım ve aralık aylarında hareketlilik devam ederse iki alanda da rekorların kırıldığı yıl olan 2023 yılı geçilebilir. Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci el pazarı yüksek talep görmeye devam edecek. Ancak yıl sonu kampanyalarının sıfır kilometre araçlara olan ilgiyi artırması, ikinci el fiyatlarındaki artış hızını yavaşlatabilir. Sıfır kilometre pazarı, kasım ayında 100 bin adetlik satış barajını aşarak güçlü bir kapanış yapacak.

Yıl sonu kampanyaları ve yeni model lansmanları, tüketicilerin talebini canlı tutacak. 2024 yılı, otomotiv sektöründe hem sıfır kilometre hem de ikinci el pazarı için toparlanma ve büyüme yılı oldu. Yılın son iki ayında kampanyalar, yeni model tanıtımları ve artan tüketici talebiyle her iki pazarda da güçlü bir performans bekleniyor. İkinci el pazarı rekor satış rakamlarına ulaşırken, sıfır kilometre araç pazarı ise tüm zorluklara rağmen yılı 1.2 milyon adet satışla tamamlayabilir” diye konuştu.

Haberin Devamı