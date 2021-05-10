18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi TBMM'ye sunuldu | Ekonomi Haberleri

Bireysel Emeklilik Sisteminde 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasını içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

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