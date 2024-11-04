18 bin kobi’yi ‘dönüştürdü’

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AKBANK, ‘Gençlik Akademisi’ ve ‘Dönüşüm Akademisi’ ile dijitalleşme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket bu projeler ile Türkiye’nin sahip olduğu yüksek potansiyeli açığa çıkarmayı hedefliyor. Gençlere ve KOBİ’lere yönelik söz konusu iki inisiyatifi ile öne çıkan Akbank’ın İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ile akademi yatırımlarının yarattığı faydayı ve bankanın bu programlar kapsamında geleceğe yönelik hedeflerini konuştuk.



Akbank’ın eğitim ve gelişim konusundaki çalışmalarını uzun zamandır takip ediyoruz. Akbank Gençlik Akademisi ve Akbank Dönüşüm Akademisi’nin kuruluş amacı ve genel vizyonu nedir?

Akbanklılar olarak, değişen dünya dinamiklerine göre yetkinlik setlerimizi sürekli geliştirmek, bugünün ve yarının gerekliliklerine hazırlanmak için uzun süredir çalışıyor, farklı gelişim yolculukları ve programları ile hep bir adım önde olmaya çalışıyoruz. Banka içinde merak duygusunun, sürekli öğrenmenin ve multidisiplinerliğin altını çiziyoruz. Akbank Gençlik Akademisi ve Akbank Dönüşüm Akademisi, bankamız içindeki gelişim kültürünün etki alanını genişletme, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini paylaşma vizyonuyla ortaya çıktı. Dönüşüm Akademisi, ekonominin itici gücü olan KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlıyor. KOBİ’lerin daha dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıda olmasını sağlamak için geniş kapsamlı eğitimler ve mentorluk hizmetleri sunuyor, farklı işbirlikleri içerisinde olma, birbirlerinden öğrenme ve pazar yerindeki konumunun güçlenmesini destekliyor.

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Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa

KOBİ’LERE EĞİTİM



Akbank Dönüşüm Akademisi, özellikle KOBİ’lere yönelik sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Bu girişiminizin hedefleri ve sunduğu imkânlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Akbank Dönüşüm Akademisi’ni, KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmak için hayata geçirdik. Amacımız, KOBİ’lerin küresel rekabette ayakta kalmalarını ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerini sağlamak. Akbank Dönüşüm Akademisi çatısı altında KOBİ’lere dijitalleşme, yeşil dönüşüm, finansal sürdürülebilirlik gibi farklı konularda eğitimler sunuyoruz. Bu eğitimler, KOBİ’lerin iş süreçlerini modernize etmelerine, dijitalleşme yolculuklarını hızlandırmalarına, enerji ve kaynak verimliliğini artırmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, KOBİ’lerin iş ağlarını genişletmeleri için seminerler, networking buluşmaları ve etkinlikler de düzenliyoruz. Bugüne kadar 18 bine yakın KOBİ bu çalışmalara katıldı. 2023’te özellikle deprem bölgesi ve girişimci kadınların yoğun olduğu illere odaklanarak deprem sonrasında KOBİ’lerin adaptasyon ve rekabet gücünü hızlandırmayı amaçladık.

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34 ÖĞRENCİYE HARVARD EĞİTİMİ



Akbank Gençlik Akademisi’nde hangi programlar öne çıkıyor, gençlerin kariyer gelişimine nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?

Akbank Gençlik Akademisi’nde bugünün ve yarının iş dünyasının birlikte tasarımı için gençlerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerin bakış açısına inanıyor ve birlikte öğrenmeyi önemsiyoruz. Her gencin gelişim sürecinin parçası haline getirebileceğimiz programlarımızı maksimum kapsayıcılık ve erişilebilirlik temelleri üzerine kurguluyor, gençlerin ihtiyaç duyabilecekleri kritik becerilere odaklanıyoruz.

Örneğin, Microfon işbirliği ile Yetkinliklere Giriş 101 eğitimleri sunuyoruz. Alanında uzman kurum ve sosyal girişimler ile işbirlikleri yapıyor, teknoloji, analitik, tasarım, finans, inovasyon ve girişimcilik gibi farklı alanlarda 6 aya kadar uzanan çeşitli Yetkinlik Gelişim Programları’nı gençlerle buluşturuyoruz.

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Türkiye’de, özel sektörde ilk kez bir Fellowship Programını hayata geçirerek, bu alandaki iddiamızı ortaya koyduk ve her sene mezun vermeye devam ediyoruz. Akbank Fellowship, 10 ay süren, özenle Akbank Fellowship, 10 ay süren, özenle tasarlanmış bir dönüşüm programı. Programımız yeni dönemi olan 4. döneminde 38 bini aşan başvuru ile yeni bir rekor kırdı. Şimdi 20 üniversite öğrencisi ile birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Akbank Düşünce Kulübü programı ise 15. yılında da yenilikçi düşünmeyi teşvik etmeye devam ediyor. Her sene en iyi fikir ve projenin sahibi Harvard Yaz Okulu’na gitme fırsatını elde ediyor. Bugüne kadar 34 öğrenci Akbank Düşünce Kulübü ile birlikte Harvard Yaz Okulu’nda eğitim gördü. Akbank Gençlik Akademisi programlarına bugüne dek ülkemizdeki 208 üniversitenin tamamından, 165 bini aşkın genç katılım gösterdi.

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3.5 YILDA 165 BİNİ AŞKIN GENCE ULAŞTI



Gelecekte Akbank Gençlik Akademisi ve Akbank Dönüşüm Akademisi için planladığınız yenilikler neler?

Akbank olarak, her iki girişimimizin de yarattığı etkiyi sürekli olarak genişletmek, etki odaklı projeler ile programlarımızı çeşitlendirerek geniş kitlelere yaygınlaştırmak en temel hedefimiz.

Belirttiğim gibi, Akbank Gençlik Akademisi’nde 3.5 yılda 165 binden fazla gence dokunmayı başardık. Daha fazla gence ulaşmaya ve onlara nitelikli ve derinlikli gelişim programları ile yeni yetkinlikler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu amaçla özellikle yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler ve sürdürülebilir finansman gibi önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacağımız konular ile ilgili gelişim programlarımızı çeşitlendireceğiz. Gençlerin bu alanlara hakim olmaları, geleceğin iş dünyasında rekabet avantajı kazanmaları açısından çok önemli. Eşzamanlı olarak ‘wellbeing’ ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farkındalık ve kişisel gelişim odaklı çalışmalarımıza da ivme katacağız.