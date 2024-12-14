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150 bin esnaf yasa dışı tütüne savaş açtı

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#Tütün Sanayicileri Derneği#Esnaf#Yasa Dışı
150 bin esnaf yasa dışı tütüne savaş açtı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 04:00

Tütün Sanayicileri Derneği, yasa dışı ticaret ile mücadele konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, derneğe bağlı üyeler olan BAT Türkiye, Imperial Tobacco Türkiye, JTI Türkiye ve Philip Morris Türkiye’nin, 2023’te 150 bin esnafla birlikte başlattığı ‘Yasa Dışı Kapı Dışı’ kampanyasının sonuçları paylaşıldı.

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Buna göre geçen bir yılda, basılı medyada 4 milyon dijital mecralarda da 10 milyonun üzerinde kişiye ulaştırılan mesajlar yasa dışı ticaretin boyutunun ve etkilerinin anlaşılmasında önemli rol oynadı. Dernek üyeleri ayrıca, saha ekipleri ile tüm satış kanallarına dağıtılan eğitici broşür ve posterlerle konunun tüketiciler nezdinde de gündemde kalmasını sağladı.

Açıklamada tütünden sağlanan gelirlere de dikkat çekildi. Buna göre tütün mamulleri vergi geliri, ihracat ve istihdam açısından ülke ekonomisi için kritik sektörler arasında yer alıyor. 2023’te tütün mamullerinden sağlanan 176.6 milyar liralık ÖTV geliri, aynı yıl toplanan toplam ÖTV’nin beşte birini oluştururken, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 4’ünden fazlasına karşılık geldi.

 

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#Tütün Sanayicileri Derneği#Esnaf#Yasa Dışı

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