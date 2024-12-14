150 bin esnaf yasa dışı tütüne savaş açtı

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Buna göre geçen bir yılda, basılı medyada 4 milyon dijital mecralarda da 10 milyonun üzerinde kişiye ulaştırılan mesajlar yasa dışı ticaretin boyutunun ve etkilerinin anlaşılmasında önemli rol oynadı. Dernek üyeleri ayrıca, saha ekipleri ile tüm satış kanallarına dağıtılan eğitici broşür ve posterlerle konunun tüketiciler nezdinde de gündemde kalmasını sağladı.

Açıklamada tütünden sağlanan gelirlere de dikkat çekildi. Buna göre tütün mamulleri vergi geliri, ihracat ve istihdam açısından ülke ekonomisi için kritik sektörler arasında yer alıyor. 2023’te tütün mamullerinden sağlanan 176.6 milyar liralık ÖTV geliri, aynı yıl toplanan toplam ÖTV’nin beşte birini oluştururken, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 4’ünden fazlasına karşılık geldi.