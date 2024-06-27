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13.3 trilyon liralık sanayi ürünü satışı yapıldı

27.06.2024 - 12:02 | Son Güncelleme :
13.3 trilyon liralık sanayi ürünü satışı yapıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de 2023'te 1 milyon 203 bin 933 otomobil, 9 milyon 986 bin 534 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 13 trilyon 325 milyar 110 milyon lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 otomobil, 9 milyon 986 bin 534 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 280 milyon 588 bin 963 ton hazır beton, 1 milyon 559 bin 366 kombi (hermetik), 17 milyon 373 bin 413 güneş pili ve 877 bin 479 motosiklet üretildi.

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Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 13 trilyon 325 milyar 110 milyon lira oldu. Bu değer 2022'de 8 trilyon 937 milyar 773 milyon lirayken 2021'de 4 trilyon 214 milyar 521 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu satış tutarının yüzde 13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,7 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,5 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,3 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

İmalat sanayinde 2023'te üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,4'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 68,5, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,1 oldu. 

FASON GİYİM EŞYALARI İMALATI İLK SIRADA

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 45,2'sini ara malların, yüzde 22,1'ini dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 6,8 olarak hesaplandı.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip 5 il, toplam satış değerinin yüzde 80,4'ünü oluşturdu. Üretimden yapılan satışların yüzde 30,2'si Bursa'da, yüzde 28,4'ü Kocaeli'nde, yüzde 12,3'ü Sakarya'da, yüzde 5,6'sı Aksaray'da ve yüzde 3,9'u İzmir'de gerçekleşti.

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Geçen yıl imalat sanayinde fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 36,4'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 18'ini tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 8,2'sini fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.


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