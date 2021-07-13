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13 milyar TL’lik düzenleme

13.07.2021 - 08:30
13 milyar TL’lik düzenleme | Ekonomi Haberleri

25 maddeden oluşan ve 18 farklı kanun, 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan torba yasa görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Teklif, karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını durduran maddeyi de içeriyor. Planlanan düzenleme 180 bin çeki kapsıyor, ekonomik büyüklüğünün ise 13 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazını durduran torba yasa teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıldı. Teklifle getirilen düzenlemenin yaklaşık 180 bin çeki kapsadığı, ekonomik büyüklüğünün de 13 milyar lira civarında olduğu hesaplanıyor. Teklifte yer alan maddeye göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı 30 Nisan 2021’e kadar durdurulacak. Bu suçların infazı daha önceki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu. Böylece 24 Mart 2020-30 Nİsan 2021 tarihleri arasındaki karşılıksız çek suçları kapsama alınacak. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre de 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılacak. Kalan kısımlar, ikişer ay arayla 15 taksitte ödenebilecek. Ödemeler zamanında yapılırsa, ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak.

3.4 MİLYAR LİRA

Teklifin kapsamında olan 24 Mart 2020-30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki karşılıksız çek tutarı ve sayısı da, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üzerinden takip edilebiliyor. Buna göre, Nisan-Aralık döneminde yaklaşık 138 bin çek karşılıksız gözüküyor. Bu çeklerin toplam büyüklüğü de 9.8 milyar lira civarında bulunuyor. Ocak-Nisan 2021 döneminde ise, 41 bin adet çek karşılıksız gözüküyor. Bu çeklerin toplam büyüklüğü de 3.4 milyar olarak gözüküyor.

EKONOMİ ZARAR GÖRÜYOR

25 maddeden oluşan ve 18 farklı kanun, 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan torba yasa görüşmeleri tartışmalarla geçti. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, OHAL dönemi yetkililerinin 3 yıl daha uzatılacağını belirterek, “Türkiyeyi artık normalleştirmek lazım. 3 yıl daha OHAL’e ilişkin maddelerin uzatılmasının mantığı yok. Türkiye seçimlere OHAL ortamında girecek. Bu bizi fakirleştiriyor. Türkiye kişi başı gelir açısından son 7 yıldır sürekli küçülüyor. Türkiye bunu hiç yaşamadı” derken, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Torba kanunlarda yasama yapma usulü maalesef bunları getiriyor; yaptığınız değişikliklerin farkında bile olmuyorsunuz, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, aynı konuyu tekrar tekrar irdeliyorsunuz yani Meclis boşuna çalıştırılmış oluyor, bir anlamı olmuyor. Burada yine torba kanunla ilgili olarak hiçbir şekilde etki analizi yapılmamış, kurumların görüşleri yok, saçma sapan bir iş yapıyoruz; niye yaptığımız, gerekçeleri vesaire hiç belli değil” diye konuştu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise tütünle ilgili düzenlemelere dikkat çekerek, “Buna baktınız mı? Bu yasa maddesiyle bu zihniyeti değiştirebilecek miyiz? 1 Ocak 2022’ye erteliyormuşsunuz. Ne kaldı 1 Ocak 2022’ye? Beş ay kaldı. Beş ay sonra ne olacak? Yine vatandaşlarımızı tutuklamaya devam edeceksiniz bu yasayla” ifadelerini kullandı.

MADENCİLER DE GÜNDEME GELDİ

TORBA yasa teklifinin görüşmeleri sırasında geçtiğimiz günlerde çalıştıkları şirketten alacakları için eylem yapan maden işçileri de gündeme geldi. Komisyon görüşmelerine katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisalı madencilerin hak arayışları için 17 kez Ankara’ya geldiklerini belirterek, Maden-İş Başkanı Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İlter’in Ankara’dan son dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Özel, halen hak bekleyen işçilerin taleplerinin Meclis kapanmadan teklife yapılacak eklemeyle sorunun giderilmesi olduğunu belirtti. Hazırlanan önergelere destek verilmesi durumunda sorunun çözüleceğini belirten Özel’e Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz “Özel sektörün ödemesi gereken bir miktarı kamunun ödemesi ve o özel sektörü kurtarması etik açıdan doğru mu?” Sorusunu yöneltti. Özel ise madenlerin durumunun farklı olduğunu belirterek, bir buzdolabı fabrikasıyla, kamu kontrol ve denetiminde olan madenlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


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