125 milyon dolarlık yeşil ve mavi tahvil ihracı

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Bankadan yapılan açıklamada 25 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli mavi tahvilin, organik tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm gibi projeleri finanse etmeyi hedeflediği belirtildi.

IFC ve EBRD ortaklığı ile ihraç edilen 100 milyon dolarlık yeşil tahvilin ise enerji verimliliği ve temiz üretim projelerine kaynak sağlayarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçladığı vurgulandı

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu tahvil ihraçlarının bankanın sürdürülebilir finansman çalışmalarını ileriye taşıdığını vurgulayarak: “Su, hayatın kaynağı ve biz onu korumanın sadece çevre için değil, insanlık için de vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin ilk mavi tahvilini ihraç ederken, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına destek oluyoruz. Bu, geleceğe miras bırakacağımız en değerli servet. Yeşil tahvilimizle, düşük karbonlu projelere kaynak sağlarken, sürdürülebilir finansmanın ekonomik büyümenin temeli olduğuna inanıyor, daha temiz ve verimli bir gelecek inşasını güçlendiriyoruz” dedi.

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IFC - Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Bölge Başkanı Momina Aijazuddin, iklim finansmanına erişimin iyileştirilmesinin, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmesine destek olmak için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Aijazuddin; “Bu ilk mavi ihracın, yeşil tahvil ile birlikte, yeniliği teşvik etmeye, işletmelerin sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerine destek olmaya ve diğer finansal kurumları da aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

EBRD'nin Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige: “Türk finans sektörünün yeşil yatırımlara olan bağlılığını artırma çabalarını memnuniyetle gözlemliyoruz. QNB Türkiye, yeşil finansman alanında güçlü bir geçmişe sahip, güvenilir ortaklarımızdan. IFC ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu projenin Türkiye’nin yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacağına olan güvenimiz tamdır” dedi.