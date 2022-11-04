124 ülkeden yatırımcı İstanbul’da buluştu | Ekonomi Haberleri

Bu yıl 19’uncu kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci işinsanını İstanbul’da bir araya getirdi. Fuar boyunca 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçinin yanında, 60 ülkeden nitelikli alım heyetlerinin muhatapları ile bir araya geleceğini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda 1993 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, bu sene 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. MÜSİAD EXPO açılış programında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO ile kıtaları birleştiren bir ticaret ağı oluşturduklarını ifade etti. Fuar ile 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısı kurmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Asmalı, “Türkiye’nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz” dedi.

100 BİN ZİYARETÇİ

Asmalı, fuar boyunca 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçinin yanında 60 ülkeden nitelikli alım heyetlerinin muhatapları ile bir araya geleceğini belirtti ve şunları söyledi: “Üyelerimizden gelen talepleri değerlendirerek farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımızı doğrudan muhataplarıyla bir araya getireceğiz. 124 ülkeden ziyaretçilerimizle fuar boyunca birlikte olacağız. Bununla birlikte 60 ülkeden gelen nitelikli alım heyetlerini fuarımızda ağırlayacağız. Hem üretim hem de dış ticaret süreçlerinde farklı işbirliklerinin kurulmasına vesile olacağız.”

MÜSİAD EXPO’ya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı.

İŞİNSANLARINA REHBER

MÜSİAD, dünyaya açılmak isteyen sanayici ve girişimciler ile Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına rehberlik edecek MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ile MÜSİAD Ticaret Ofisi’ni MÜSİAD EXPO 2022’de tanıtıyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Asmalı şunları söyledi: “Bölgesinde lider, üretim potansiyeli ile merkez olan Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin de güvenli limanıdır. Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest ile doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak, bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız. Aynı şekilde MÜSİAD Ticaret Ofisi ile de uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimci ve sanayicilerimize yol göstereceğiz. Son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle lojistik konumunu daha da güçlendiren Türkiye, yatırımcının gözdesi. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor ve doğru zamanda atılacak adımlar fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemize imkân sağlayacak.” 24 farklı sektörden firmanın ürün ve hizmetlerini sergilediği MÜSİAD EXPO’da mili savunma alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan Bayraktar TB2 SİHA ziyaretçilerle buluştu. Bununla birlikte Cezeri Uçan Araba ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı birçok proje de misafirlerin beğenisine sunuldu.

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